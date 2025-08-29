PM Modi Japan Visit: भारत में करें निवेश, कई गुना बढ़ती है पूंजी…जापान से PM मोदी का Trump को करारा जवाब

PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं। यहाँ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ट्रंप के टैरिफ के बीच पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी बढ़ती नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ती है। पीएम मोदी ने जापानी बिजनेस फोरम में निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह है।

पीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले कपड़े, सी-फूड और आभूषणों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, जिसका भारत के कारोबार पर कुछ असर पड़ रहा है।

पीएम मोदी ने गिनाई भारत की खासियत

बिज़नेस फ़ोरम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर है। यहां नीतियां स्पष्ट हैं। पारदर्शिता है। फैसले पूर्वानुमानित हैं। निवेशकों को इसी विश्वास की जरूरत है। उन्होंने कहा, “आज भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्द यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।”

जापान के पास टेक्नोलॉजी, भारत के पास टैलेंट – पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “जापान एक तकनीकी महाशक्ति है और भारत एक प्रतिभा महाशक्ति। दोनों मिलकर दुनिया की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में साहसिक कदम उठाए हैं। अब अगर जापान की तकनीक और भारत का कौशल एक साथ आ जाएँ, तो तस्वीर बदल जाएगी।”

भारत-जापान संबंधों का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक, हर जगह साझेदारी मज़बूत हुई है। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में मिली सफलता अब रोबोटिक्स, जहाज निर्माण और परमाणु ऊर्जा में भी दोहराई जा सकती है।

भारत में बनाइए और दुनिया के लिए बनाइए – पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, “आइए, भारत में निर्माण करें और दुनिया के लिए बनाएँ।” उन्होंने सुजुकी और डाइकिन जैसी कंपनियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह सफलता आपकी भी कहानी बन सकती है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने भारत को जापानी व्यापार के लिए ग्लोबल साउथ का स्प्रिंगबोर्ड बताया। इसका मतलब है कि जापान भारत के ज़रिए अफ्रीका जैसे देशों तक पहुँच सकता है। दोनों देश मिलकर विकासशील देशों के लिए एक नई उम्मीद बन सकते हैं।

