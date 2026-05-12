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PM मोदी ने तो तेल बचाने की सिर्फ अपील की, दुनिया के 40 देशों ने तो गाड़ियों और AC पर लगा दिए ताले!

दुनिया में तेल और बिजली बचाने के लिए मचे हाहाकार के बीच क्या भारत वाकई सुरक्षित है? जानें क्यों पीएम मोदी की एक छोटी सी अपील के पीछे छिपा है वैश्विक संकट का बड़ा सच.

By: Shivani Singh | Published: May 12, 2026 7:34:56 PM IST

PM मोदी ने तो तेल बचाने की सिर्फ अपील की, दुनिया के 40 देशों ने तो गाड़ियों और AC पर लगा दिए ताले!


जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे कम गाड़ी चलाएं और ऊर्जा बचाएं, तो पूरे देश में राजनीतिक बयानबाज़ी की एक लहर सी दौड़ गई. कुछ लोगों ने इसे आने वाले तेल संकट का संकेत बताया, तो कुछ ने इसे अघोषित आपातकाल कह दिया. हालाँकि सच तो यह है कि भारत अभी भी काफी सुरक्षित स्थिति में है. अगर हम अपनी सीमाओं से बाहर देखें, तो हमें पता चलता है कि दुनिया भर के लगभग 40 देशों में, ऊर्जा बचाने के लिए सिर्फ़ अपील नहीं की गई है, बल्कि सख़्त और अनिवार्य आदेश लागू किए गए हैं.

दुनिया भर में लगाई जा रही पाबंदियां

IEA के एक ट्रैकर के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा संकट के इस दौर में, कई देशों ने ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिनकी भारत में कल्पना भी नहीं की जा सकती. उदाहरण के लिए, पाकिस्तान ने चार दिन का कार्य-सप्ताह लागू किया है और एक अनिवार्य नियम बनाया है जिसके तहत बाज़ारों को रात 8:00 बजे तक बंद करना ज़रूरी है. श्रीलंका ने तो स्कूलों को ही बंद कर दिया और उसे सेना की निगरानी में QR-कोड सिस्टम के ज़रिए पेट्रोल बांटना पड़ा. बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने अनिवार्य कर दिया है कि AC का तापमान 24°C से 26°C के बीच ही रखा जाए. जॉर्डन तो एक कदम और आगे बढ़ गया, उसने सरकारी दफ़्तरों में एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसके अलावा, 18 देशों ने परिवहन पर पाबंदियां लगाई हैं. कुछ ने Odd-Even योजनाएँ लागू की हैं, तो दूसरों ने ईंधन की खपत कम करने के लिए गाड़ियों की गति सीमा घटा दी है. मालदीव और नेपाल जैसे देशों ने तो अपने नागरिकों को सिर्फ़ आधे भरे गैस सिलेंडर ही देने शुरू कर दिए हैं.

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भारत के लिए यह संकेत क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है. मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, रूस-यूक्रेन संघर्ष और शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है. अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बंद हो जाता है, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं. फिलहाल, भारत श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी मुश्किल स्थिति में नहीं है.

हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के साथ-साथ रणनीतिक तेल भंडार भी मौजूद हैं. हालाँकि भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए PM मोदी की अपील महज एक सुझाव नहीं है. बल्कि, यह देश के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल बनाने का एक सक्रिय प्रयास है. संरक्षण की राजनीति ही भविष्य है. चाहे ऑस्ट्रेलिया का ‘Every Little Bit Helps’ हो या सिंगापुर का ‘Let’s Save Energy Together’ पूरी दुनिया अब सिर्फ़ तेल खरीदने के बजाय, तेल बचाने की राजनीति में लगी हुई है. भारत में भी, राजनीतिक काफिलों का आकार छोटा हो रहा है, और डिजिटल बैठकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है.

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