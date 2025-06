PM Modi Meloni Viral Video: कनाडा के कानेनास्किस में इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने-सामने थे। मेलोनी ने बड़े ही आत्मीयता भरे अंदाज में पीएम मोदी से कहा, “आप महान हैं, मैं भी आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूं।”

दोनों नेताओं के बीच हुई इस हल्की-फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और एक-दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर मेलोनी मुस्कुराते हुए मोदी जी से ये लाइन कहती हैं। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए ‘थम्स अप’ दिखाते है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यह पहली बार नहीं है, जब मोदी और मेलोनी के बीच की केमिस्ट्री सामने आई हो। इससे पहले दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान भी दोनों ने साथ में सेल्फी ली थी, जिसका मेलोनी ने कैप्शन दिया था- “COP28 में अच्छे दोस्त, #मेलोडी।

PM @narendramodi met Italian PM @GiorgiaMeloni on the sidelines of the #G7Summit.

In a warm exchange, PM Meloni greeted him with a handshake and said — “You are the best, I am trying to be as you.”#IndiaItalyPartnership pic.twitter.com/cb26N2QsAD

— MyGovIndia (@mygovindia) June 18, 2025