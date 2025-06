साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस और फर्स्ट लेडी को पीएम मोदी ने दिए भारत में बने गिफ्ट, तस्वीर आई सामने…देखकर उड़ जाएंगे होश

PM Modi In Cyprus : साइप्रस की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस और प्रथम महिला फिलिपा करसेरा को बेहतरीन हस्तनिर्मित उपहार भेंट करके सांस्कृतिक कूटनीति का एक गर्मजोशी भरा संकेत दिया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस को, पीएम मोदी ने एक शानदार कश्मीरी रेशमी कालीन भेंट किया – गहरे लाल रंग का एक शानदार टुकड़ा, जिसमें हलके पीले और लाल रंग के बॉर्डर हैं।

कालीन में जटिल बेल और ज्यामितीय रूपांकनों का उपयोग किया गया है, और इसकी अनूठी दो-टोन बुनाई तकनीक एक आकर्षक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करती है – यह प्रकाश और देखने के कोण के आधार पर रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है, जिससे एक में दो अलग-अलग कालीनों का आभास होता है। यह उत्कृष्ट कृति न केवल कश्मीरी कारीगरों की विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि कालातीत भारतीय शिल्प कौशल का प्रतीक भी है।

Prime Minister Narendra Modi gifted a Kashmiri Silk Carpet to the President of Cyprus, Nikos Christodoulides.

This particular piece, in deep red with fawn and red borders, features traditional vine and geometric motifs. It showcases the prized two-tone effect, appearing to… pic.twitter.com/NeqUEq8ptm

— ANI (@ANI) June 16, 2025