एक ही कार में क्या कर रहे थे PM Modi और पुतिन? तस्वीर देख 50 % टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के उड़े होश

SCO Summit 2025: एससीओ नेताओं की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (putin) चीन के तियानजिन स्थित 5-सितारा रिट्ज़-कार्लटन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की।प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन द्वारा पुतिन को दी गई ऑरस कार में यात्रा करते देखे गए।

पीएम मोदी ने किया पोस्ट

पीएम मोदी ने कार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है।

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया

वहीं द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले मिलते देखा गया क्योंकि दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन (SCO) नेताओं की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पल की एक झलक एक्स पर साझा करते हुए लिखा, “राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है!”

Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

आतंकवाद को लेकर कही ये बात

तियानजिन में एससीओ सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक सुरक्षा और मानवता के लिए ख़तरा बताया और इससे निपटने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने अल-क़ायदा का मुक़ाबला करने, आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने और सदस्य देशों के साथ संयुक्त पहलों का नेतृत्व करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।