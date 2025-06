तुर्की के दुश्मन ने PM Modi को देश के सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, देख छाती पीटने लगा पाकिस्तान का दोस्त

PM Modi in Cyprus:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्हें इस यूरोपीय देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पीएम मोदी दुनिया के 23वें नेता हैं। इस सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। मैं यह सम्मान भारत और साइप्रस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और हमारी आपसी समझ को समर्पित करता हूं।राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III से सम्मानित किया।

सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, “मैं आपको (साइप्रस के राष्ट्रपति), साइप्रस सरकार और साइप्रस के लोगों को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी ताकत और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारे देश की संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं यह सम्मान भारत और साइप्रस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, हमारे साझा मूल्यों और हमारी आपसी समझ को समर्पित करता हूं।” उन्होंने आगे कहा, “मैं सभी भारतीयों की ओर से अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करता हूं। यह सम्मान शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं इस सम्मान के महत्व को भारत और साइप्रस के बीच संबंधों के प्रति जिम्मेदारी के रूप में समझता हूं और इसे उसी भावना से लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सक्रिय साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम साथ मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के निर्माण में भी योगदान देंगे।”

