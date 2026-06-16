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इंस्टाग्राम पर सबसे… मेलोडी मूमेंट के बाद फिर हुई पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात, इटली PM ने कही दिलचस्प बात

Modi Meloni Meeting: फ्रांस के शहर एवियन में G7 समिट के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई. हालांकि यह मुलाकात अनौपचारिक थी, लेकिन इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा.

By: Shristi S | Published: June 16, 2026 11:11:47 PM IST

मेलोडी मूमेंट के बाद फिर हुई पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात
मेलोडी मूमेंट के बाद फिर हुई पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात


PM Modi Meets Meloni: फ्रांस के शहर एवियन में G7 समिट के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई. हालांकि यह मुलाकात अनौपचारिक थी, लेकिन इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा.

इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मेलोनी उस वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट का ज़िक्र कर रही हैं जिसमें मेलोडी मोमेंट (Melodi moment) दिखाया गया था.

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आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा- मेलोनी

इस खास मुलाकात के दौरान, मेलोनी मुस्कुराईं और पीएम मोदी से कहा कि आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा; आखिरकार, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर लोग हैं. हाल ही में, पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान, इंस्टाग्राम पर उनकी और मेलोनी की मेलोडी टॉफी के साथ एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसे 10 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स मिले थे.

पीएम मोदी की हालिया इटली यात्रा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19-20 मई को इटली की आधिकारिक यात्रा की थी. दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के दौरान सुरक्षा, अहम खनिजों और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगभग 15 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अलावा, साल 2027 को भारत-इटली संस्कृति और पर्यटन वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला भी किया गया.

मेलोडी मोमेंट हुआ वायरल

इटली यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक हल्के-फुल्के मेलोडी पल ने भी सुर्खियां बटोरीं, जब पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफियां तोहफ़े में दीं. मेलोनी मुस्कुराईं और इसे एक बहुत ही खास और पसंदीदा तोहफ़ा बताया. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर इस पल का एक वीडियो शेयर किया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

Tags: Giorgia MeloniItaly PMnarendra modi
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