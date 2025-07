London Plane Crash: लंदन में हुआ अहमदाबाद जैसा हादसा! टेकऑफ के बाद आग का गोला बना प्लेन, घटना का दिल दहला देने वाला Video आया सामने

London Plane Crash: रविवार को लंदन के साउथेंड हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसमान में आग का एक बड़ा गोला उठा। इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान Beech B200 मॉडल का बताया जा रहा है, जो घटना के समय नीदरलैंड के लेलीस्टेड जा रहा था। आपातकालीन सेवाएँ घटनास्थल पर मौजूद हैं और अधिकारियों ने घटनास्थल के नज़दीक होने के कारण रोचफोर्ड हंड्रेड गोल्फ क्लब और वेस्टक्लिफ रग्बी क्लब को खाली करा लिया है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, रविवार दोपहर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली चार उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

एसेक्स पुलिस ने कहा कि वह इस गंभीर घटना के बाद घटनास्थल पर मौजूद थी। पुलिस बल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि “हमें शाम 4 बजे से कुछ पहले एक 12 मीटर लंबे विमान की टक्कर की सूचना मिली थी। “हम घटनास्थल पर सभी आपातकालीन सेवाओं के साथ काम कर रहे हैं और यह काम कई घंटों तक जारी रहेगा।” एसेक्स काउंटी अग्निशमन एवं बचाव सेवा ने कहा कि चार दल ऑफ-रोड वाहनों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे।

साउथ एंड वेस्ट और लेह से लेबर सांसद डेविड बर्टन-सैम्पसन ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि, मुझे साउथएंड हवाई अड्डे पर हुई एक घटना की जानकारी है। कृपया दूर रहें और आपातकालीन सेवाओं को अपना काम करने दें। मेरी संवेदनाएँ सभी संबंधित लोगों के साथ हैं।

