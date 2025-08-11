Home > विदेश > US News: Trump को नहीं पसंद इन अमेरिकी लोगों को देखना! व्हाइट हाउस में कर दिया बड़ा बदलाव…अब जमकर हो रही आलोचना

Donald Trump: ट्रंप के आदेश पर व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तस्वीरों की जगह बदल दी गई है। पहले ओबामा की तस्वीर व्हाइट हाउस के प्रवेश द्वार पर लगाई जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह बदल दी गई है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 11, 2025 14:38:38 IST

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आने के बाद से कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर काफी विवाद हुआ है। अब ट्रंप के आदेश पर व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तस्वीरों की जगह बदल दी गई है। पहले ओबामा की तस्वीर व्हाइट हाउस के प्रवेश द्वार पर लगाई जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह बदल दी गई है।

WSAZ की रिपोर्ट के अनुसार, ओबामा के साथ-साथ जॉर्ज बुश और उनके पिता जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश की तस्वीरें भी हटा दी गई हैं। अब इन्हें एक प्रतिबंधित सीढ़ी के ऊपर ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जहाँ आम जनता कम ही देख पाती है।

इस जगह पर रखी गई हैं ओबामा और बुश की तस्वीरें

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ये तस्वीरें ग्रैंड स्टेयरकेस के शीर्ष पर ली गई थीं। यह मुख्य सीढ़ी है जो व्हाइट हाउस की पहली और दूसरी मंजिल को जोड़ती है। यह क्षेत्र सीक्रेट सर्विस एजेंटों और व्हाइट हाउस तथा कार्यकारी निवास के कुछ कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित है।

व्हाइट हाउस की परंपराओं को ट्रंप ने तोड़ा!

रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के प्रोटोकॉल और परंपराओं के अनुसार, हाल के राष्ट्रपतियों के चित्रों को कार्यकारी भवन के प्रवेश द्वार पर सबसे प्रमुख स्थान पर रखा जाना चाहिए ताकि आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मेहमान उन्हें देख सकें और दौरे पर आने वाले लोग भी उन्हें देख सकें। लेकिन ट्रंप के आदेश के बाद, चित्रों को हटा दिया गया है, इसलिए अब आने वाले विजिटर्स ओबामा और बुश की तस्वीरें नहीं देख पाएंगे।

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की। एक व्यक्ति ने कहा, “ट्रंप निश्चित रूप से अमेरिकी इतिहास के सबसे असुरक्षित राष्ट्रपति हैं।” दूसरे ने लिखा कि ट्रंप इतिहास के सबसे असुरक्षित राष्ट्रपतियों में से एक हैं। वहीं, कई लोगों ने ट्रंप के इस कदम की सराहना भी की है।

Tags: barack obamaDonald TrumpportraitWhite House
