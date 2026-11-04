Pia Dandiya कौन हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार को हराया, क्या है भारत से खास रिश्ता

Pia Dandiya 2026 United States Senate Elections Results : अमेरिका में 2026 के मिडटर्म चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेकिट पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. वहीं, रुझानों और नतीजों की बात करें तो डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पर बढ़त बना ली है. ‘डिसीजन डेस्क HQ’ और ‘CBS न्यूज़’ के अनुमानों के अनुसार, भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट पिया डंडिया ने फ्लोरिडा में US हाउस की एक कड़े मुकाबले वाली सीट जीत ली है. यह जीत ऐसे समय में मिली है जब डेमोक्रेट्स ने नॉर्थ कैरोलिना में मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में अपनी पहली सीनेट सीट हासिल की है, जबकि ओहियो के गवर्नर पद की दौड़ में रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी पीछे चल रहे हैं.

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, डंडिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन केसी अस्कर को हराया. ‘डिसीजन डेस्क HQ’ ने रात 8:05 बजे उनकी जीत का अनुमान जताया और ‘CBS न्यूज़’ ने भी उनके पक्ष में नतीजे की घोषणा की.

NBC न्यूज़ के अनुमान के अनुसार, पिया डंडिया को 51.9 प्रतिशत वोट मिले, जबकि केसी अस्कर को 48.1 प्रतिशत वोट मिले. अब तक लगभग 97.6 प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें कुल 292,000 से अधिक वोट गिने गए हैं.

क्यों अहम हैं पिया डंडिया

एक पूर्व स्कूल प्रिंसिपल डंडिया ने दक्षिण फ्लोरिडा के एक नए परिसीमन वाले जिले से चुनाव लड़ा. यह सीट उन कड़े मुकाबलों में से एक थी, जो हाउस (सदन) पर नियंत्रण तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है. ‘डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमिटी’ ने X (ट्विटर) पर कहा कि पिया ने उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो दक्षिण फ्लोरिडा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि महंगाई (अफोर्डेबिलिटी) के संकट को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि हर किसी को ‘अमेरिकन ड्रीम’ हासिल करने का मौका मिले.

Thank you, FL-22, for believing in this campaign. I got into this race for my students, my son, and every kid growing up in this district who deserves a better future. Together, we will keep building a movement to lower costs, end corruption, and make Washington work for us again. I’m grateful to do it with you all. Tonight, we celebrate. Tomorrow, we get back to WORK to win in November! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — Pia Dandiya (@PiaforCongress) August 18, 2026

एक शिक्षिका और स्कूल प्रिंसिपल

पिया डंडिया की मानें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षिका के रूप में की. 28 साल की उम्र में वह एक हाई स्कूल की संस्थापक प्रिंसिपल बनी, जिससे वह देश की सबसे कम उम्र की हाई स्कूल प्रिंसिपलों में से एक बन गई. यहां पर 86% छात्र कम आय वाले परिवारों से आते है और उनके नेतृत्व में सभी (100%) छात्रों को कॉलेज में दाखिला मिला.

क्लासरूम से व्हाइट हाउस तक

हाई स्कूल प्रिंसिपल के रूप में काम करने के बाद पिया को ‘व्हाइट हाउस फेलो’ के लिए चुना गया. वहां उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान ‘डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल’ (घरेलू नीति परिषद) और शिक्षा विभाग में काम किया. सरकार में काम करने के दौरान उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ कि हम परिवारों की कड़ी मेहनत को ‘अमेरिकन ड्रीम’ में बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, साथ ही उन्हें अच्छी नौकरी, भरोसेमंद चाइल्डकेयर (बच्चों की देखभाल की सुविधा) और उच्च गुणवत्ता वाली, किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी होगी.