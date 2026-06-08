Home > विदेश > Philippines Earthquake Video: कहीं गिरा स्कूल तो कहीं ढह गई बड़ी-बड़ी इमारतें, फिलीपींस से आई तबाही की वीडियो; मंजर देख दहल जाएगा दिल

Philippines Earthquake Video: कहीं गिरा स्कूल तो कहीं ढह गई बड़ी-बड़ी इमारतें, फिलीपींस से आई तबाही की वीडियो; मंजर देख दहल जाएगा दिल

Philippines Earthquake Video:फिलीपींस की सरकारी एजेंसी, PHIVOLCS ने चेतावनी दी कि सामान्य ज्वार से एक मीटर ऊंची सुनामी लहरें प्रभावित तटीय इलाकों तक पहुंच सकती हैं. एजेंसी ने दक्षिणी फिलीपींस के कई प्रांतों में लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने या समुद्र से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की सलाह दी.

By: Divyanshi Singh | Published: June 8, 2026 11:34:56 AM IST

Philippines Earthquake Video: फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप
Philippines Earthquake Video: फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप


Philippines Earthquake Video: सोमवार को दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर 7.8 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया. दक्षिणी शहर जनरल सैंटोस में पांच लोगों की मौत हो गई. भूकंप के बाद, फिलीपींस और इंडोनेशिया के कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई. समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत जगह खाली करने की सलाह दी गई है.

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, भूकंप सिर्फ़ 10 km की गहराई पर आया. कम गहराई पर आने वाले भूकंप से ज़मीन ज़्यादा हिलती है, जिससे सुनामी का खतरा बढ़ जाता है. GFZ ने शुरू में इसकी तीव्रता 7.3 बताई, फिर इसे बदलकर 8.2 और बाद में इसे बदलकर 7.8 कर दिया. झटकों से कई इमारतें मलबे में बदल गईं. एक स्कूल की इमारत भी गिरती हुई देखी गई.

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सुनामी का अलर्ट

भूकंप के तुरंत बाद, US सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने एक अलर्ट जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि खतरनाक समुद्री लहरें इलाके के तटीय इलाकों तक पहुँच सकती हैं. इसके बाद, इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी देश के उत्तर-पूर्वी तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की, और लोगों से सतर्क रहने को कहा.

फिलीपींस की सरकारी एजेंसी, PHIVOLCS ने चेतावनी दी कि सामान्य ज्वार से एक मीटर ऊंची सुनामी लहरें प्रभावित तटीय इलाकों तक पहुंच सकती हैं. एजेंसी ने दक्षिणी फिलीपींस के कई प्रांतों में लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने या समुद्र से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की सलाह दी.

आफ्टरशॉक की चेतावनी 

PHIVOLCS ने यह भी कहा कि इस शक्तिशाली भूकंप से नुकसान हो सकता है और आने वाले घंटों और दिनों में तेज आफ्टरशॉक (बाद के झटके) आ सकते हैं. राहत और आपदा एजेंसियां ​​अभी समुद्र के लेवल पर नज़र रख रही हैं और स्थिति पर नज़र रख रही हैं. अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सरकारी निर्देशों का पालन करने को कहा है.

फिलीपींस में भूकंप क्यों आते हैं?

फिलीपींस उन देशों में से एक है जहां प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है. यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. यहां हर साल लगभग 20 टाइफून और साइक्लोन भी आते हैं, जिससे यहां के लोगों को अक्सर मुश्किल होती है.

Tags: Philippines Earthquake
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