300 से ज्यादा कत्ल, बच्चियों को बनाया शिकार, कोर्ट ने सुनाई सिर्फ 16 साल की सजा… फिर जेल से छूटकर कहां गायब हुआ खूंखार सीरियल किलर?

Pedro Lopez Monster Of The Andes: वर्ल्ड क्राइम हिस्ट्री के सबसे खूंखार और खतरनाक दरिंदों में गिने जाने वाले पेड्रो लोपेज़ (Pedro López) को ‘द मॉन्स्टर ऑफ द एंड्स’ (The Monster of the Andes) के नाम से जाना जाता है. कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर में 300 से अधिक युवा लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले इस सीरियल किलर ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था. उसने 1970 के दशक के दौरान सैकड़ों मासूमों का अपहरण किया और उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए. लेकिन सबसे हैरान करने वाली और खौफनाक बात यह है कि इतने भीषण और भयानक अपराधों को अंजाम देने के बावजूद उसे साल 1998 में जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद से आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है कि वह कहां है.

पेड्रो लोपेज़ कौन था और उसने कैसे शुरू किया क्राइम?

पेड्रोज़ लोपेज़ का बचपन बेहद प्रताड़ना और गरीबी में बीता था. कम उम्र से ही उसने आपराधिक वारदातों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था. उसने दक्षिण अमेरिका के तीन देशों—कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर को अपना शिकारगाह बनाया. वह मुख्य रूप से गरीब बस्तियों, बस स्टैंड्स और सड़कों पर घूमने वाली छोटी बच्चियों और किशोरियों को निशाना बनाता था. प्यार या मदद का झांसा देकर वह उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाता था और फिर उनके साथ अत्यंत क्रूरता की सारी हदें पार कर देता था. उसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अकेले 300 से अधिक हत्याओं को कबूला था.

300 से ज्यादा हत्याएं, फिर 16 साल की कैद से रिहा

1980 में इक्वाडोर के तुंगाहुरिया प्रांत में जब एक संभावित शिकार उसकी चंगुल से भाग निकली, तब स्थानीय लोगों ने पेड्रो लोपेज़ को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ के दौरान उसने सनसनीखेज खुलासे किए और पुलिस को उन जगहों के नक्शे दिए जहां उसने सैकड़ों शव दफनाए थे. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दर्जनों कंकाल और शव बरामद किए. इक्वाडोर में उस समय मौत की सजा का प्रावधान नहीं था और अधिकतम सजा सिर्फ 16 साल की कैद थी. इसी कानूनी मजबूरी के चलते उसे लंबी उम्र की जेल नहीं मिल पाई.

मेंटल असाइलम के बाद गायब हुआ खूंखार

जेल की सजा पूरी होने के बाद, इक्वाडोर की अदालत ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया और उसे एक असाइलम में भेज दिया गया. कुछ सालों तक इलाज के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे ‘ठीक’ घोषित कर दिया. इसके बाद, साल 1998 में अच्छे चाल-चलन और कानूनी कमियों का फायदा उठाते हुए उसे जेल और मानसिक अस्पताल दोनों से रिहा कर दिया गया. उसे कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया, जहां स्थानीय अदालतों ने भी उसके खिलाफ कोई नया वारंट जारी नहीं किया क्योंकि उसके पुराने मामले बंद हो चुके थे.

कानून ने मानी गलती, आजतक नहीं सुलझ पाया रहस्य

पेड्रोज़ लोपेज़ की 1998 में हुई रिहाई दुनिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है. रिहा होने के कुछ समय बाद ही वह पूरी तरह गायब हो गया. इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वह जिंदा है या मर चुका है. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसे कोलंबिया में ही मार डाला गया था, तो कुछ का मानना है कि वह अपनी पहचान बदलकर किसी गुप्त जगह पर रह रहा है.

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