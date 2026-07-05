खूबसूरत लड़की को किडनैप कर ले गया पार्क में, उसके सामने ही किया आपत्तिजनक काम; रात भर बिना कपड़ों के रही

England Crime News: एक हत्यारे ने चाकू की नोक पर 15 वर्षीय लड़की को अगवा किया और इसके बाद 8 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ संबंध बनाए. अपहरण करने के बाद आरोपी 56 वर्षीय पॉल शार्प (Paul Sharpe) ने उस लड़की के हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद उसने जबरन शराब पिलाई और संबंध बनाए. पेश से डीजे पॉल शार्प के बारे में जानकारी मिली है कि इस पूर्व DJ को मार्च, 2001 में महिला की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा हुई थी, जिसे उसने अपने रेडियो फ़ोन-इन शो के ज़रिए बहकाया था. इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि पॉल शार्प को जेल से कब रिहा किया गया था. इसी साल मई में पॉल शार्प जेल से बाहर था और उसने मैनचेस्टर के पास चेशायर के पॉश इलाके बोडेन में सड़क से लड़की को अगवा कर लिया और उसका शोषण किया.

पुलिस जांच और पीड़ित लड़की से पूछताछ में पता चला है कि पॉल शार्प ने सड़क पर जा रही लड़की को गर्दन से जकड़ लिया और फिर जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लिया. फिर वह उसे मैनचेस्टर एयरपोर्ट के कार पार्क में ले गया. यहां पर उसने उसे शराब पिलाई और उसके साथ संबंध बनाए. यह भी आरोप है कि लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के बाद युवती पैर छूते हुए हस्तमैथुन भी किया. लड़की की यह लंबी और दर्दनाक घटना तब खत्म हुई जब उसकी मां ने उसके लापता होने की सूचना दी और पुलिस ने CCTV फुटेज देखकर पॉल शार्प की कार की पहचान कर ली.

सुबह 3 बजे मिली लड़की

पुलिस अधिकारियों ने जांच के दौरान पॉल शार्प और उस पीड़ित लड़की को 19 मई को सुबह करीब 3 बजे यानी लड़की के अपहरण के आठ घंटे बाद चेशायर के नट्सफ़ोर्ड में कॉटन्स होटल एंड स्पा के एक और कार पार्क में मिले. वहीं, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने बताया कि पॉल शार्प ने पुलिस को कहा कि वह बुरा महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि किसी वयस्क के बजाय लड़की का अपहरण करना आसान होगा. पॉल शार्प खुद पुलिस को बताया कि उसने 15 साल की लड़की को आठ घंटे तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसने लड़की को शराब पिलाई और उसके पैर छूते हुए हस्तमैथुन भी किया. उसने ग्रेटर मैनचेस्टर के ऑल्ट्रिनचैम के इलाके बोडेन में ब्रैडगेट रोड पर लड़की का अपहरण किया, जब वह अकेली जा रही थी.

लड़की के साथ गलत करने पर बोला झूठ

इस पूरी घटना को लेकर CPS के प्रवक्ता के मुताबिक, पॉल शार्प ने कहा कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था और उसका इरादा लड़की को सुबह होने पर छोड़ने और फिर खुदकुशी करने का था. विकृत सोच वाले शार्प ने दावा किया कि उसका मकसद लड़की के संबंध बनाने का नहीं था, लेकिन उसने माना कि लड़की के पैरों की गंध से उसे उत्तेजना महसूस हुई थी. उसने दावा किया कि उसने बच्ची को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसके पिता पर उसका पैसा बकाया था, हालांकि पिछली रिपोर्टों से पता चला था कि अपहरण ‘रैंडम’ था और लड़की अपने अपहरणकर्ता को नहीं जानती थी.

पॉल शार्प ने 6 अपराध किए कबूल

पुलिस पूछताछ के दौरान शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को पॉल शार्प ने मैनचेस्टर की मिनशुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में छह अपराधों के लिए अपना जुर्म कबूल किया, जिनमें अपहरण, यौन उत्पीड़न, बच्चे की मौजूदगी में यौन गतिविधि और धारदार हथियार से धमकी देना शामिल है. उसने यौन अपराध करने के इरादे और चोट पहुंचाने, परेशान करने या तंग करने के इरादे से हानिकारक पदार्थ देने की बात भी स्वीकार की.

रिश्ता तोड़ने की इच्छा जताई तो मार डाला

मार्च 2001 में पॉल शार्प को 28 वर्षीय सारा विडअप (जो एक बच्चे की मां थी) का गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जब उसने उससे रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी. दोनों के बीच रिश्ता तब शुरू हुआ जब ब्यूटीशियन ने बोल्टन में टॉवर FM पर शार्प के देर रात के शो में कॉल किया, जिसे वह ‘पॉल शॉ’ के नाम से चलाता था. उन्होंने डिनर डेट तय की और उनके बीच गहरा रोमांस शुरू हुआ, लेकिन जब उसने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो वह ‘आपे से बाहर’ हो गया और उसकी हत्या कर दी. अक्टूबर 2000 में शार्प ने मिस विडप की हत्या कर दी, जिनके साथ वह डेटिंग कर रहा था.