Bangladesh Elections: अब जनता चुनेगी नई सरकार…बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होंगे आम चुनाव, मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान

Bangladesh Elections: आज बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के पतन का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवसर पर, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ऐलान किया कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में 13वें संसदीय चुनाव होंगे, जो देश के लोकतांत्रिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे।

काफी समय से देश के विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल अंतरिम सरकार पर जल्द चुनाव कराने का दबाव बना रहे थे। हालाँकि, जब यूनुस ने देश की कमान संभाली, तब 6 महीने में चुनाव कराने की चर्चाएँ चल रही थीं। साथ ही, अपने भाषण में यूनुस ने जुलाई के विद्रोह को देश के लिए ऐतिहासिक बताया।

