Viral Video: पेरिस के एफिल टावर से टकराई भयंकर बिजली, फिर भी नहीं हुआ कोई नुकसान; जानिए क्या है वजह

पेरिस के आसमान में गरजते काले बादल और अचानक कौंधती बिजली… जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो अच्छे-अच्छों के हौसले डगमगा जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एफिल टॉवर का एक ताज़ा वीडियो भी कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर बयां कर रहा है. लेकिन क्या इस आसमानी आफत से दुनिया की इस बेशकीमती धरोहर को कोई खतरा है? आइए जानते हैं इस डरावने नज़ारे के पीछे का पूरा सच.

वीडियो में काले बादलों के बीच अचानक एक तेज चमक दिखाई देती है. कुछ ही सेकंड में, बिजली सीधे 330 मीटर ऊँचे टॉवर पर गिरती हुई दिखती है. इस नज़ारे ने लोगों को हैरान कर दिया. हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है; एफिल टॉवर को खास तौर पर ऐसी बिजली गिरने की घटनाओं को झेलने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है.

साल में 5 से 10 बार गिरती है बिजली

विशेषज्ञों के अनुसार, एफिल टॉवर पर हर साल 5 से 10 बार बिजली गिरती है. इसकी ऊँचाई ही इसका मुख्य कारण है. बिजली अक्सर सबसे ऊँचे धातु के ढाँचे पर गिरती है क्योंकि यह ज़मीन तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता देता है.

कोई नुकसान क्यों नहीं होता?

एफिल टॉवर फैराडे केज के सिद्धांत पर काम करता है. इसका मतलब है कि धातु का ढाँचा एक ढाल की तरह काम करता है और पूरे इलेक्ट्रिक करंट को लोहे के ढाँचे के जरिए सीधे जमीन में पहुँचा देता है. नतीजतन, टॉवर के अंदर मौजूद लोगों को कोई खतरा नहीं होता. टॉवर में एक आधुनिक ‘सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम’ भी लगा है, जो लिफ्ट, लाइटिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करता है.

The Eiffel Tower was struck by lightning on Saturday A spectacular and incredibly rare moment that few people ever get to witness pic.twitter.com/HVb1MnrydX — Surajit (@surajit_ghosh2) June 28, 2026

क्या बिजली गिरने पर टॉवर बंद कर दिया जाता है?

ज़बरदस्त तूफ़ान या तेज़ हवाओं के दौरान सुरक्षा के लिए टॉवर के कुछ हिस्से बंद किए जा सकते हैं. हालाँकि, ऐसा बहुत कम होता है कि टॉवर को सिर्फ़ बिजली गिरने से कोई नुकसान पहुँचे.

ऐसी घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं?

पश्चिमी यूरोप में अभी भीषण गर्मी और जबरदस्त तूफ़ान का दौर चल रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्म हवा में नमी का स्तर ज़्यादा होने से तूफ़ान तेज़ी से बनते हैं. इसलिए, भले ही पेरिस में दिखा यह नज़ारा डरावना लग सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से, बिजली गिरने के मामले में एफिल टॉवर को दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक माना जाता है.