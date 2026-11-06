Paraguay’s Ueno Bank Collapse: पराग्वे में डिजिटल बैंक घोटाला, देश के आधे लोगों का फंसा पैसा

Paraguay’s Ueno Bank Collapse: पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को इस्तीफा दे दिया. बताया जा रहा है कि एक बैंकिंग संकट के कारण देश की लगभग आधी आबादी अपने पैसों तक नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को फिलहाल रोक दिया है और उनके खिलाफ महाभियोग (impeachment) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि वे अभी कुछ समय तक अपने पद पर बने रहेंगे. वहीं. राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के इस्तीफे पर चर्चा करने और उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए सांसदों की बैठक के बाद प्रदर्शनकारी पराग्वे कांग्रेस के पास विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

‘ueno’ (जो आधिकारिक तौर पर छोटे अक्षर ‘u’ से लिखा जाता है) एक प्रमुख कमर्शियल बैंक है. इस बैंक के संकट ने पेना की ‘कोलोराडो पार्टी’ (जो लंबे समय से सत्ता में है) के भीतर दरार पैदा कर दी है, जिससे पार्टी के सदस्य ही 47 वर्षीय नेता के खिलाफ हो गए हैं. ये घटनाक्रम पूर्व IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) अर्थशास्त्री पेना के लिए एक बड़ा झटका है. उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं का समर्थन हासिल था और कुछ हफ्ते पहले ही वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अहम सहयोगी के रूप में उनका स्वागत किया गया था.

‘ueno’ के बारे में

यह एक डिजिटल बैंक है, जो एक छोटे फिनटेक व्यवसाय से बढ़कर पराग्वे में मध्यम आकार का ऋणदाता (lender) बन गया. 2023 में बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद, ‘ueno’ बहुत जल्दी पूरे पराग्वे में एक जाना-माना नाम बन गया. बैंक ने किराने की खरीदारी पर आकर्षक कैशबैक ऑफ़र देकर ग्राहकों को आकर्षित किया और 70 से ज़्यादा जगहों पर अपना विस्तार किया. यह पैराग्वे की राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम का प्रायोजक भी बना और देश के मुख्य स्टेडियम में इसका नाम भी प्रदर्शित किया गया.

इसके बाद इस साल जून तक कंपनी के अनुसार, 65 लाख की आबादी वाले इस देश में उसके लगभग 30 लाख ग्राहक थे. यह लगभग 850 मिलियन डॉलर की सार्वजनिक धनराशि का प्रबंधन भी कर रहा था, जिसमें सरकारी संस्थानों और पेंशन से जुड़ी संस्थाओं का पैसा भी शामिल था. इस तेज़ विकास ने ‘उएनो’ (ueno) को पैराग्वे की सबसे प्रमुख वित्तीय सफलता की कहानियों में से एक बना दिया. हालांकि, हाल के महीनों में बैंक नियामक जांच के दायरे में आ गया. उस पर आरोप लगे कि उसने अपने मुख्य शेयरधारक, ‘ग्रुपो वाज़क्वेज़’ (Grupo Vazquez) से जुड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा लोन दिए थे.

यह संकट कैसे पैदा हुआ?

पैराग्वे के केंद्रीय बैंक ने तब हस्तक्षेप किया जब उसे पता चला कि ‘उएनो’ न्यूनतम सॉल्वेंसी (वित्तीय स्थिरता) आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है. बैंकों के लिए यह ज़रूरी होता है कि वे कुछ वित्तीय रिज़र्व अपने पास रखें, ताकि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें, जैसे कि ग्राहकों की जमा राशि वापस करना. मंगलवार को केंद्रीय बैंक ने ‘उएनो’ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया. उन्होंने कहा कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम ज़रूरी था. अधिकारियों ने बाकी संपत्तियों को बेचने से पहले वापस मिल सकने वाली जमा राशि और संपत्तियों को दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था शुरू कर दी. ‘उएनो’ के आठ वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं.

ट्रांसफर सेवाएं की गईं बंद

बैंक के अध्यक्ष मिगुएल वाज़क्वेज़ ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इस बीच केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष कार्लोस कारवालो ने पेना (राष्ट्रपति) के अनुरोध पर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. बैंक का ऐप कार्ड और ट्रांसफर सेवाएं काम करना बंद कर गईं और इसकी शाखाएं भी बंद हो गईं. इससे परेशान ग्राहक अपने पैसे निकालने के लिए बाहर कतारों में खड़े हो गए. बुधवार को दूसरे बैंकों में खाते खोलने की होड़ मच गई, जिससे उनके मोबाइल ऐप क्रैश हो गए, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई.

मुआवजा देने के लिए 5 दिन का समय

अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने की अपील की है. बुधवार को कांग्रेस द्वारा पारित एक कानून के तहत, एक स्टेट गारंटी फंड को प्रभावित जमाकर्ताओं को पांच कार्य दिवसों के भीतर मुआवजा देना होगा. भुगतान की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत लगभग 1,600 डॉलर तक की राशि वाले छोटे खातों से हुई. इस बीच, ‘यूएनओ’ (Ueno) की यूनिफॉर्म पहने युवा कर्मचारियों ने गुरुवार को श्रम मंत्रालय के बाहर अपने क्रेडिट कार्ड जला दिए और पेना के खिलाफ नारे लगाए. वे अपनी नौकरी छूटने पर मिलने वाले भुगतान (severance payments) और बकाया वेतन की मांग कर रहे थे. राष्ट्रपति के इस्तीफे से भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ.

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