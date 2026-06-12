Home > विदेश > ‘हम या अल्लाह चिल्ला रहे थे और वे…’, फिलिस्तीनी कैदियों से इजरायली जेलों में हैवानियत, महिला अधिकारी करती थी ये काम

‘हम या अल्लाह चिल्ला रहे थे और वे…’, फिलिस्तीनी कैदियों से इजरायली जेलों में हैवानियत, महिला अधिकारी करती थी ये काम

Palestinian Prisoners News: गाजा के रहने वाले एक पूर्व कैदी ने बताया कि एक दिन करीब 12 सैनिक और उनके कुत्ते उनकी कोठरी में घुस आए. उन्हें कपड़े उतरवाकर प्रताड़ित किया गया और यौन हिंसा का शिकार बनाया गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 12, 2026 5:21:17 PM IST

फिलिस्तीनी कैदी
फिलिस्तीनी कैदी


Palestinian Prisoners: इजरायल-फिलिस्तीनी में तनाव जारी है. फिलिस्तीनी में हजारों लोग मारे जा चुके हैं. इसके अलावा हजारों फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेलों में बंद हैं. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने हड़कंप मचा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हिरासत में लिए गए कई फिलिस्तीनियों ने जेलों में अपने साथ हुई कथित प्रताड़ना की कहानी सुनाई है.

गाजा के रहने वाले एक पूर्व कैदी ने बताया कि अप्रैल 2024 में रमजान के आखिरी दिनों में करीब 12 सैनिक और उनके कुत्ते उनकी कोठरी में घुस आए. उन्हें कपड़े उतरवाकर प्रताड़ित किया गया और यौन हिंसा का शिकार बनाया गया. उन्होंने कहा कि हम या अल्लाह चिल्ला रहे थे, लेकिन वे सिर्फ हंस रहे थे और हमारा वीडियो बना रहे थे.

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पेट के बल लिटा दिया जाता था

पूर्व कैदी ने बताया कि कैदियों के हाथ-पैर बांधकर उन्हें पेट के बल लिटा दिया जाता था. इसके बाद कुत्तों को उनके ऊपर चलने का आदेश दिया जाता था. उन्होंने दावा किया कि प्रताड़ना के लिए लोहे की छड़ों, चाकू, आइरन डिटेक्टर और बोतलों जैसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता था.

एक अन्य पूर्व कैदी ने आरोप लगाया कि महिला अधिकारियों ने भी उसके साथ फिजिकल चीजों का इस्तेमाल कर यौन उत्पीड़न किया. उसने बताया कि जब उसकी पीठ और गर्दन पर बूट रखकर उसे दबाया गया, तब आसपास मौजूद सैनिक तालियां बजा रहे थे और पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे.

विवादित वीडियो का भी रिपोर्ट में जिक्र

रिपोर्ट में 2024 के उस विवादित वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सैनिकों को एक कैदी के साथ कथित रेप की घटना को छिपाने के लिए ढाल बनाते हुए देखा गया था. बताया गया कि पीड़ित कैदी इतना बुरी तरह घायल हो गया था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था.

वीडियो सामने आने के बाद कुछ इजरायली सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कई दक्षिणपंथी नेताओं ने उनका बचाव किया. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के सांसद हनोच मिलविडस्की से जब पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति की प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट डालना जायज है तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर वह हमास लड़ाका है तो उसके साथ सब कुछ करना जायज है.

Tags: home-hero-pos-8IsraelPalestineWorld news
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