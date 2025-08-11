Home > विदेश > लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा

लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा

फ़िलिस्तीन एक्शन के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में गिरफ़्तार हुए कई लोग फ़िलिस्तीन एक्शन के समर्थन में तख्तियाँ लिए हुए थे। गिरफ़्तार किए गए लोगों की औसत आयु 54 वर्ष थी, जिनमें से 147 गिरफ़्तारियाँ 60 से 69 वर्ष की आयु के लोगों की थीं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 11, 2025 09:41:47 IST

Palestine supporters took to the streets in Britain
Palestine supporters took to the streets in Britain

London: लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रविवार को फ़िलिस्तीन एक्शन ग्रुप (पीएजी) के समर्थन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक नए कानून का उल्लंघन करने के आरोप में और प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया। इस तरह पिछले सप्ताहांत गिरफ़्तार हुए लोगों की संख्या 474 से बढ़कर 500 से ज़्यादा हो गई। यह प्रदर्शन ब्रिटेन में फ़िलिस्तीन एक्शन के समर्थन में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। सरकार ने हाल ही में फ़िलिस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब इस समूह का समर्थन करना अपराध माना जाता है। लंदन में हुए प्रदर्शन के दौरान ब्रिटेन के आतंकवाद अधिनियम के तहत 522 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये लोग एक प्रतिबंधित समूह का समर्थन कर रहे थे। बाकी लोगों को पुलिसकर्मियों पर हमला करने और कुछ अन्य अपराधों के लिए हिरासत में लिया गया था।

लंदन में निकाला मार्च 

रविवार को, सैकड़ों इज़राइल समर्थक लोगों ने मध्य लंदन में मार्च निकाला। उन्होंने गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में इज़राइल के प्रति अपना समर्थन भी दिखाया। फ़िलिस्तीन एक्शन के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में गिरफ़्तार हुए कई लोग फ़िलिस्तीन एक्शन के समर्थन में तख्तियाँ लिए हुए थे। गिरफ़्तार किए गए लोगों की औसत आयु 54 वर्ष थी, जिनमें से 147 गिरफ़्तारियाँ 60 से 69 वर्ष की आयु के लोगों की थीं। इस आयु के कुल 147 लोग पकड़े गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि यह एक दशक में किसी एक अभियान में की गई गिरफ़्तारियों की सबसे ज़्यादा संख्या है।

इस वजह से लगाया गया प्रतिबंध

पुलिस अभियान का नेतृत्व करने वाले उप सहायक आयुक्त एडे एडेलकन ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हमारी ज़िम्मेदारी हमेशा एक ही रहती है। बिना किसी भय या पक्षपात के कानून लागू करना, अलग-अलग विचारों वाले समूहों को आपस में टकराने से रोकना, शांति बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि आम लोगों के जीवन में कोई बड़ी परेशानी या व्यवधान न आए। ब्रिटेन की गृह सचिव यवेट कूपर ने कहा कि सुरक्षा निर्देशों के आधार पर फ़िलिस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह समूह हिंसा, गंभीर चोटों और बड़े पैमाने पर आपराधिक क्षति में शामिल रहा है।

India-Pakistan naval firing drill 2025: भारत-पाकिस्तान नौसेनाओं की अरब सागर में फायरिंग ड्रिल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगी आमने-सामने…पूरी दुनिया की टिकी होगी…

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कही ये बात

एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके के प्रमुख सच्चा देशमुख ने कहा कि पार्लियामेंट स्क्वायर में हो रहे प्रदर्शन हिंसक नहीं थे। उन्हें आतंकवादी कहना बिल्कुल ग़लत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अपराधी मानने के बजाय, सरकार को इज़राइल में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। साथ ही, इस मामले में ब्रिटेन की किसी भी तरह की संलिप्तता को रोकने पर ध्यान देना चाहिए।

20 लाख मुसलमानों के यहां ले जाएगा इजरायल, नेतन्याहू ने गाजा पर पूरे कब्जे के प्लान का किया खुलासा, डिटेल सुन ट्रंप भी दंग

Tags: BritainPalestine supporters
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा
लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा
लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा
लंदन के सड़को पर मुसलमानों के लिए किया जा रहा था ऐसा काम, पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, हर तरफ हो रही है चर्चा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?