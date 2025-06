Video: PAK का बड़ा कबूलनामा, इशाक डार ने मानी नूरखान और शोरकोट एयरबेस पर हमले की बात…सीजफायर को लेकर भी खोले कई राज

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक ने बड़ा कबूलनामा किया है। असल में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दुनिया के सामने इस बात को माना है कि भारत ने रात 2.30 बजे उसके नूरखान और शोरकोट एयरबेस और दूसरी जगहों पर हमला किया था, तब उसने सीजफायर पर सहमति जताई थी।

इशाक ने ये भी बताया कि उन्हें सऊदी अरब के प्रिंस फैसल का फोन आया और उन्होंने पूछा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जयशंकर से बात कर सकता हूं…इस पर मैंने कहा हां, क्यों नहीं इसके बाद सीजफायर हुआ। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इशाक डार ने कहा कि हमने पीएम शाहबाज शरीफ से बात की थी। और उन्होंने सेना को तैयार रहने को कहा था। सब कुछ तय हो चुका था कि हमें क्या करना है। हम सुबह 4 बजे के बाद भारत पर बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने रात 2.30 बजे फिर से कार्रवाई की और नूर खान, शोरकोट एयरबेस समेत कई जगहों पर हमला कर दिया। डार ने कहा, मैं इसे बदकिस्मती ही कहूंगा कि उन्होंने फिर से हमला किया।

Pakistan Deputy PM Ishaq Dar’ openly admits 2 things in this interview

📍India struck the Nir Khan Air base and Shorkot Air base

📍 Ishaq Dar’ says Saudi Prince Faisal called him asking “Am I authorised to talk to Jaishankar also and CONVEY ..and you are READY TO TALK”… pic.twitter.com/45TJqnlWKu

— OsintTV 📺 (@OsintTV) June 19, 2025