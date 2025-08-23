अमेरिका में पाकिस्तानियों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! एक गलती और Trump प्रशासन लेगा एक्शन…जानें क्या है पूरा मामला?

US Latest News: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन सोशल मीडिया पर अमेरिका विरोधी या चरमपंथी पोस्ट के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना रहा है। अब, इसके चलते वहां मौजूद पाकिस्तानी छात्र और अन्य वीज़ा धारक कार्रवाई से डरे हुए हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा ऐसे पोस्ट की जाँच शुरू करने के बाद से इन लोगों में अनिश्चितता का माहौल है।

ट्रंप के आदेश के बाद से, अधिकारी अमेरिकी नागरिकों, संस्कृति, सरकार या संस्थानों के प्रति किसी भी तरह की शत्रुता के संकेत के लिए सोशल मीडिया गतिविधि की समीक्षा कर रहे हैं और एक व्यापक जाँच प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को सता रहा ये डर

पाकिस्तान के डॉन अख़बार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यातायात नियमों के उल्लंघन और परिसर में विरोध प्रदर्शनों की घटनाओं की सूचना अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को दी जा सकती है, जिससे पाकिस्तानी समुदाय में चिंता बढ़ रही है। उन्हें डर है कि नियमों का उल्लंघन, राजनीतिक गतिविधि या अधूरे दस्तावेज़ भी उनके प्रवास को खतरे में डाल सकता है।

अमेरिकी अदालत का दो पाकिस्तानी छात्रों को निर्देष

रिपोर्ट्स के मुताबिक दो पाकिस्तानी छात्रों को वर्जीनिया में यातायात मामलों से जुड़ी एक अदालत के न्यायाधीश ने हाल में सूचित किया कि अब अदालतों को यातायात उल्लंघनों के रिकॉर्ड DHS के साथ शेयर करना होंगा। एक पाकिस्तानी छात्र ने बताया है कि, हम शिकागो जाने की योजना बना रहे थे लेकिन हमें ऐसा न करने की सलाह दी गई। हम वीजा पर आए हैं और एक छोटी सी गलती भी वीजा रद्द होने का कारण बन सकती है।

पाक दूतावास ने क्या कुछ कहा?

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी दूतावास स्थिति पर नज़र रख रहा है और राजनीतिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। पाकिस्तानी छात्र फ़िलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भाग लेने को लेकर चिंतित हैं।

वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अनुसार, अमेरिका में 7,00,000 से 10 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं या लंबे समय से देश में रह रहे हैं। दूतावास ने कहा कि सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है क्योंकि कई लोग आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं।

Trump को अपने ही देश के इस पावरफुल शख्स से मिली लताड़, टैरिफ अल्टीमेटम वाले रवैये की खुली पोल