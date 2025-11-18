Home > विदेश > Talha Anjum Controversy: विदेश में पाकिस्तानी रैपर ने स्टैज पर लहराया तिरंगा, Video हो गया वायरल; इंटरनेट पर मच गया बवाल

Talha Anjum Controversy: विदेश में पाकिस्तानी रैपर ने स्टैज पर लहराया तिरंगा, Video हो गया वायरल; इंटरनेट पर मच गया बवाल

Talha Anjum Indian flag: पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम काठमांडू में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भारतीय ध्वज को अपने कंधों पर लपेटने को लेकर हंगामा मच गया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: November 18, 2025 2:43:36 AM IST

Talha Anjum Concert Controversy: पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम काठमांडू में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भारतीय ध्वज को अपने कंधों पर लपेटे हुए देखे गए. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट पर हंगामा मच गया. इंटरनेट पर वीडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद, अंजुम ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर खुलकर लिखा कि कला सीमाओं से परे होती है और वह “इसे फिर से करेंगे”.

तल्हा अंजुम के कॉन्सर्ट में क्या हुआ?

तल्हा अंजुम एक पाकिस्तानी रैपर हैं.वह भारतीय गली गैंग के रैपर नैज़ी पर निशाना साधते हुए अपना डिस ट्रैक “कौन तल्हा” परफॉर्म कर रहे थे, तभी भीड़ में से किसी ने उनकी ओर भारतीय ध्वज फेंका. अपनी लय को तोड़े बिना, उन्होंने एक झटके में तिरंगा पकड़ लिया, उसे लहराया और अंततः उसे अपने कंधे पर लपेट लिया – इस हरकत पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

आलोचना पर पाक रैपर की प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी रैपर ने एक्स पर निशाना साधा और अपने कृत्य का बचाव किया. उन्होंने लिखा, “मेरे दिल में नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है. मेरी कला की कोई सीमा नहीं है.अगर मेरे द्वारा भारतीय झंडा फहराने से कोई विवाद पैदा होता है, तो होने दो. मैं इसे फिर से करूँगा… मीडिया, युद्धोन्मादी सरकारों और उनके दुष्प्रचार की कभी परवाह नहीं करूँगा. उर्दू रैप हमेशा सीमाहीन रहा है और रहेगा.”

तल्हा अंजुम के बयान पर प्रशंसकों की क्या प्रतिक्रिया थी?

तल्हा अंजुम के कॉन्सर्ट में भारतीय झंडे वाली घटना पर उनकी प्रतिक्रिया पर कुछ यूजर्स की अपनी-अपनी राय थी.कुछ यूज़र्स ने उनका साथ देते हुए कहा कि कला भौगोलिक सीमाओं से परे होती है, वहीं कुछ ने कहा कि वह भारतीय प्रशंसकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे.

प्यार फैलाते रहो. नफ़रत को नज़रअंदाज़ करो

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, “प्यार फैलाते रहो. नफ़रत को नज़रअंदाज़ करो, असली कला दिलों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं.” एक और यूज़र ने लिखा, “वाह भाई! तुमने बिलकुल सही किया! हिम्मत का काम!”. एक और यूज़र ने लिखा, “बिल्कुल दोस्त, उर्दू की उत्पत्ति भारत से हुई है. तुम उस चीज़ से नफ़रत नहीं कर सकते जिसने तुम्हें कला और पहचान दी है… ऐसे ही करते रहो.”

जानकारी के लिए बता दें कि तल्हा अंजुम उर्दू रैप में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बर्गर-ए-कराची, मैला मजनूं और लाम साईं चौरा जैसे हिट गानों से प्रसिद्धि पाई.

