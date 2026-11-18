अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने मंगलवार को बताया कि एक पाकिस्तानी नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार के अन्य अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने की कोशिश के लिए 27 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है, यह साजिश ईरान के ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) के इशारे पर रची गई थी.

पाकिस्तानी आरोपी को 27 साल से ज्यादा की जेल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को 27 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है. न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एरिक आर. कोमिटी ने 17 नवंबर को उसे 330 महीने (27 साल और 6 महीने) की सजा सुनाई. मार्च 2026 में फेडरल जूरी ने उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश का दोषी ठहराया था.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, 48 वर्षीय मर्चेंट ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का प्रशिक्षित ऑपरेटिव था. उस पर आरोप था कि वह ईरान के इशारे पर अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के लिए अमेरिका पहुंचा था. उसके निशाने पर ट्रंप के अलावा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली भी थे.

कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना था मकसद

जांच के मुताबिक, यह साजिश जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए रची गई थी. मर्चेंट को कथित तौर पर 2022 के आसपास IRGC में भर्ती किया गया था. इसके बाद उसने ईरान में अपने हैंडलर से मुलाकात की और काउंटर-इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली.

अप्रैल 2024 में अमेरिका पहुंचने के बाद मर्चेंट ने राजनीतिक रैली के दौरान हत्या को अंजाम देने के लिए लोगों की तलाश शुरू की. हालांकि, जिस परिचित से उसने मदद मांगी, उसने FBI को इसकी जानकारी दे दी और जांच में मुखबिर बन गया. इसके बाद मर्चेंट ने FBI के अंडरकवर एजेंटों को कथित हत्यारों के रूप में भर्ती करने की कोशिश की और उन्हें शुरुआती भुगतान के तौर पर 5,000 डॉलर भी दिए.

ट्रंप की रैलियों पर रख रहा था नजर

अमेरिकी जांच एजेंसियों को मर्चेंट के लैपटॉप, फोन और सोशल मीडिया अकाउंट से कई अहम सबूत मिले. इनमें ट्रंप की चुनावी रैलियों और आगामी कार्यक्रमों से जुड़ी इंटरनेट सर्च शामिल थीं. उसने न्यू जर्सी में ट्रंप की एक रैली की लोकेशन भी गूगल मैप्स पर खोजी थी.

मर्चेंट को 12 जुलाई 2024 को अमेरिका छोड़ने की तैयारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. उसने अदालत में दावा किया कि ईरान में अपने परिवार की सुरक्षा के दबाव में उसने इस साजिश में हिस्सा लिया था. वहीं, अभियोजकों ने उसके लिए उम्रकैद की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसके बजाय 27 साल और 6 महीने की सजा सुनाई.

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