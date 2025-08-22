Home > विदेश > पाकिस्तान में मिली डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ? किया ऐसा दावा सुन दंग रह गए अमेरिकी, वायरल हो रहा है वीडियो

पाकिस्तान में मिली डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ? किया ऐसा दावा सुन दंग रह गए अमेरिकी, वायरल हो रहा है वीडियो

Trump: जहां ट्रंप अपने टैरिफ फैसले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं अब एक पाकिस्तानी लड़की का एक पूराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमे वो खुद को ट्रंप की बेटी होने का दावा कर रही है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 22, 2025 15:03:00 IST

pakistan
pakistan

Trump: जहां ट्रंप अपने टैरिफ फैसले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं अब एक पाकिस्तानी लड़की का एक पूराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमे वो खुद को ट्रंप की बेटी होने का दावा कर रही है। वीडियो में वह ज़ोर देकर कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके पिता हैं और वह यह बात सबको बताना चाहती है।

लड़की ने किया बड़ा दावा 

पाकिस्तान अनटोल्ड के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की बायोलॉजिकल डॉटर  होने का दावा करने वाली इस लड़की ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने यह बात कही है। अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसमें कितनी सच्चाई है और यह वीडियो कब बनाया गया।

वायरल हो रहा है वीडियो 

वीडियो में साफ़ सुना जा सकता है कि यह पाकिस्तानी लड़की कह रही है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की जैविक संतान हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ। जब अंग्रेज़ यहाँ आते हैं, तो वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह लड़की पाकिस्तान में क्या कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मेरी माँ से कहते थे कि तुम बहुत लापरवाह हो और मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती। इस बीच, लड़की ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को ‘मेरे पिता’ कहा।

‘अपने पिता के पास वापस जाना चाहती हूँ’

लड़की ने यह भी कहा कि मुझे इस्लाम पसंद है और मैं शांति पसंद हूँ। मेरी माँ इवाना मेरी परवाह नहीं करती थीं और मेरे पिता बहुत सख्त और गंभीर इंसान हैं। उसने बताया कि जब मेरे माता-पिता झगड़ते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। जब लड़की से पूछा गया कि वह कहाँ जाना चाहती है, तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाना चाहती हूँ।

