Pakistani Anchor Dies:  संदिग्ध हालात में घर पर मृत मिलीं पाकिस्तान की एंकर, जानिये क्यों पुलिस को हो रहा पति पर शक

Pakistani Anchor Dies: पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक पाकिस्तानी एंकर राबिया अहसान (Rabia Ahsan) की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचीं पुलिस ने उनके पति को हिरासत में ले लिया है और संदिग्ध हथियार को जब्त कर लिया है. रविवार (08 नवंबर, 2026) को टीवी एंकर राबिया अहसान मृत पाई गई थीं. ‘डॉन’ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, राबिया अहसान रविवार को शहर के गुलशनआबाद इलाके में अपने घर पर मृत पाई गईं. वह एक स्थानीय निजी टीवी चैनल में एंकर और प्रोग्राम होस्ट थीं.

सिटी पुलिस ऑफिसर (CPO) हसन मुश्ताक सुखेरा ने बताया कि अहसान के पति को हिरासत में ले लिया गया है और संदिग्ध हथियार को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

हसन मुश्ताक सुखेरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ऑपरेशंस और SSP इन्वेस्टिगेशंस के साथ, फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंचे. CPO के अनुसार, घर पर काम करने वाले एक पुरुष कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि पीड़िता के पति का दावा है कि गोली गलती से चल गई थी.

मौत की निष्पक्ष जांच का भरोसा

हसन मुश्ताक सुखेरा ने बताया कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी (PFSA) की टीमें घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज किया जा रहा है और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी.

इस बीच फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो जरदारी ने इस हत्या पर गहरा दुख जताया है और हिंसा की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने तथ्यों का पता लगाने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है.

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आसिफा भुट्टो जरदारी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि उसी महानगरीय इलाके में एक और कामकाजी महिला की हत्या हुई है, जो कि एक परेशान करने वाला पैटर्न है. उन्होंने 45 वर्षीय डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव हिना जावेद की हत्या का जिक्र किया, जो अगस्त में रावलपिंडी स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं. उनके शरीर पर यातना के निशान थे. उन्होंने यह भी कहा कि उस मामले की जांच के नतीजे का अभी भी इंतजार है.

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