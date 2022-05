नई दिल्ली, पाकिस्तान के पेशावर स्थित सरबंद इलाक़े में सिख समुदाय से जुड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. जानकारी के अनुसार दोनों मृत व्यक्ति सरबंद के बाटा ताल बाज़ार में मसाले की दुकान चलाने वाले व्यापारी थे. दोनों मृतकों में 42 साल के सरजीत सिंह और 38 साल के रणजीत सिंह शामिल हैं. जिनपर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाईं जिससे दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई. फ़िलहाल अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज़ कर लिया गया है.

पेशावर में दो सिखों की अचानक गोली मार कर हत्या के मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की है. साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वाशन भी दिया है. विदेश मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘किसी को भी देश में अलग-अलग धर्मों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा. हम सभी समुदायों की पार्टी हैं, सिख समुदाय को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.”

Strongly condemn the killing of our Sikh citizens in Peshawar, KP. Pakistan belongs to all its people. Have ordered a high level inquiry to ascertain facts. The killers will be arrested & meted out exemplary punishment. My most sincere sympathies to the bereaved families.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 15, 2022