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Pakistan Hindu Girls Case: पाकिस्तान में दो हिंदू बहनों का अपहरण, फिर धर्मांतरण और शादी, रोती रह गईं दोनों और कोर्ट ने…

Pakistan Hindu Girls News: परिवार का आरोप है कि दोनों बहनों का पहले अपहरण किया गया और इसके बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि दोनों की जबरन शादी अमजद सोलंगी और मंसूर सोलंगी से करा दी गई. हालांकि, अपहरण, कथित जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

By: Hasnain Alam | Published: September 11, 2026 7:43:30 PM IST

पाकिस्तानी हिंदू लड़की अपहरण केस
पाकिस्तानी हिंदू लड़की अपहरण केस


Pakistan Hindu Girls News: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अदालत ने दो नाबालिग हिंदू बहनों की घर वापस भेजे जाने की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने दोनों को परिवार के पास भेजने के बजाय दो दिनों के लिए सेफ हाउस में रखने का आदेश दिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बहनें कोर्ट के बाहर रोते हुए घर जाने की गुहार लगाती नजर आ रही हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला सिंध के टंडो अल्लाहयार जिले का है. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों लड़कियों की उम्र 13 और 14 साल है और उनके नाम सीता और रूपी बताए जा रहे हैं. दोनों कच्छी कोली हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखती हैं.

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दोनों की जबरन शादी कराई गई

परिवार का आरोप है कि दोनों बहनों का पहले अपहरण किया गया और इसके बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि दोनों की जबरन शादी अमजद सोलंगी और मंसूर सोलंगी से करा दी गई. हालांकि, अपहरण, कथित जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों लड़कियां कोर्ट के बाहर रोते हुए मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में वे घर जाने की इच्छा जताती हैं. इस मामले पर पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

सोशल एक्टिविस्ट सोरठ सिंधु ने दावा किया कि दोनों लड़कियों ने अदालत के सामने भी घर वापस जाने की इच्छा जाहिर की थी और न्याय की मांग की थी. इसके बावजूद अदालत ने उन्हें फिलहाल सेफ हाउस भेजने का आदेश दिया.

सिंध में विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल

परिवार का कहना है कि आधिकारिक दस्तावेजों में दोनों नाबालिगों की उम्र 13 और 14 वर्ष दर्ज है. ऐसे में उनकी कथित शादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, 2013 के तहत सिंध में विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष है.

टंडो अल्लाहयार में हिंदू लड़कियों के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का यह पहला मामला नहीं है. जुलाई 2025 में खेंची कोल्ही, लता देवी मेघवार और मीना मेघवार के परिवारों ने सुल्तानाबाद पुलिस स्टेशन में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थीं. परिवारों ने आरोप लगाया था कि लड़कियों का अपहरण कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया.

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के अनुसार, बाद में तीनों लड़कियां सिंध हाई कोर्ट की हैदराबाद सर्किट बेंच के सामने पेश हुई थीं. वहां उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया और शादी की थी.

इस मामले के सामने आने के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा और नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं ने मौजूदा मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है.

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