Pakistan Train Accident: खून से रंग गई Pak की ट्रेन! हुआ ऐसा हादसा, मिनटों में गई 5 लोगों की जान; 30 घायल

Pakistan Train Accident: हाल ही में पाक में कुछ ऐसा हुआ जो बेहद ही बुरा था. दरअसल खबर आ रही है कि मंगलवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए. इस खबर से पूरे पाक में मातम छा गया. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, ये हादसा सुबह करीब 5:15 बजे हुआ जब ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी. रहमान बाबा एक्सप्रेस मुल्तान में शेर शाह ब्रिज के पास पटरी से उतर गई.

कुछ देर पहले ही ठीक किए थे नट-बोल्ट

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जियो ने पुलिस और बचाव अधिकारियों के हवाले से बताया कि घायलों को इलाज के लिए मुल्तान के निश्तार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि बचाव दल दुर्घटनास्थल पर काम जारी रखे हुए हैं. पुलिस ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए हैं. बचाव अधिकारियों ने बताया कि 13 कोच हटा दिए गए हैं, जबकि एक कोच में बचाव का काम जारी है. एक यात्री ने रिपोर्टरों को बताया कि हादसे से पहले रोहरी के पास मज़दूरों ने कोच नंबर नौ के नट और बोल्ट ठीक किए थे.

Pakistan’s Rehman Baba Express, traveling from Karachi to Peshawar, derailed near Multan. Fourteen coaches reportedly left the tracks, leaving 4 passengers dead and more than 30 injured. https://t.co/jUmVFgs2oZ — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ1) October 13, 2026

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शहबाज शरीफ ने जताया दुख

जियो की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, और यह तुरंत साफ नहीं हुआ है कि बताई गई मरम्मत पटरी से उतरने से जुड़ी थी या नहीं. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने दुख जताया और अधिकारियों से हादसे में घायल हुए लोगों को सबसे अच्छी मेडिकल मदद देने की अपील की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बचाव अभियान तेज़ करने और घायलों को बिना देर किए सबसे अच्छा मेडिकल इलाज दिलाने का निर्देश दिया. पटरी से उतरने का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला है. जैसे-जैसे बचाव अभियान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान रेलवे और संबंधित अधिकारियों से और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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