Shaheen Missile: PAK की सबसे खतरनाक मिसाइल हुई फेल, अपने ही लोगों पर जा गिरी ‘शाहीन’… मुनीर-शहबाज के अरमानों पर फिरा पानी

PAK Shaheen Missile Test : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद, मुनीर आर्मी एक बार फिर दुनिया में बेइज्जती हुई है। दरअसल, जिस शाहीन मिसाइल का पाकिस्तान खूब बखान करता है, वह समय आने पर नाकाम साबित हुई है। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का परीक्षण किया था जो नाकाम रहा।

इस परीक्षण के चलते पाकिस्तान ने 16-23 जुलाई तक अपना हवाई क्षेत्र भी बंद रखा था। युद्धाभ्यास और मिसाइल परीक्षण के लिए NOTAM भी जारी किया गया था।

रिपोर्टों के अनुसार, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन-3 मिसाइल का परीक्षण सफल नहीं रहा। इसे पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के डेरा गाज़ी खान से दागा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह मिसाइल डेरा बुगती के एक रिहायशी इलाके के बेहद करीब जा गिरी।

रिपोर्टों के अनुसार, इस मिसाइल परीक्षण को लेकर बलूच समुदाय में रोष है। बलूच समुदाय के नेता मीर यार बलूच ने इस परीक्षण के ज़रिए पाकिस्तानी सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मीर यार के अनुसार, रिहायशी इलाकों के पास मिसाइल परीक्षण करके पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों को रिहायशी इलाकों से दूर भगाना चाहती है।

पाक को अमेरिका ने आतंकी संगठन टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फोर्स) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करके पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। अब शाहीन का भी फेल होना। पाक के लिए डबल झटका है।

#Pakistan‘s #Shaheen-3 long range ballistic missile test fails. Damage pattern suggests propulsion malfunction or In-flight structural failure. Missile wreckage fell near a village in Dera Bugti district of #Balochistan. pic.twitter.com/8iik3PTBXz

— IDU (@defencealerts) July 22, 2025