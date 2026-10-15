Home > विदेश > Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग

Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग

Pakistan Student Killed: पाकिस्तान के पेशावर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है. दरअसल, यहां उस समय कोहराम मच गया जब एक साथ 17 बच्चों की मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: October 15, 2026 12:37:27 PM IST

Pakistan News
Pakistan News


Pakistan Student Killed: पाकिस्तान के पेशावर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है. दरअसल, यहां उस समय कोहराम मच गया जब एक साथ 17 बच्चों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 स्टूडेंट्स और एक महिला टीचर शामिल हैं, यह जानकारी हॉस्पिटल के एक स्पोक्सपर्सन ने दी.

18 लोगों की मौत 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पोक्सपर्सन मुहम्मद आसिम ने कहा कि 40 से ज़्यादा घायल लोगों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल (LRH) में शिफ्ट किया गया, जहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी गई और तुरंत इलाज के लिए मेडिकल टीमों को तैनात किया गया. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर थी.
स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि इस घटना में मारे गए सभी बच्चे 13 साल या उससे कम उम्र के थे.

You Might Be Interested In

जारी है सर्च ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, रेस्क्यू 1122 टीमें एम्बुलेंस और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स गाड़ियों के साथ मौके पर पहुँचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इमरजेंसी कर्मचारियों ने आठ से ज़्यादा घायल बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने से पहले फर्स्ट एड दिया. मलबे के नीचे अभी भी फंसे लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी था. अधिकारियों को डर था कि जैसे-जैसे रेस्क्यू वर्कर मलबा हटा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

Tags: home-hero-pos-2Pakistan News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026

16 अक्टूबर को सिनेमाघरों ये फिल्में होंगी रिलीज

October 13, 2026
Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग
Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग
Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग
Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग
Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग