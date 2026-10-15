Pak में फिर मची तबाही; खून से नहा गए 17 छात्र; बुरी तरह जख्मी हुई 40 लोग

Pakistan Student Killed: पाकिस्तान के पेशावर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है. दरअसल, यहां उस समय कोहराम मच गया जब एक साथ 17 बच्चों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 स्टूडेंट्स और एक महिला टीचर शामिल हैं, यह जानकारी हॉस्पिटल के एक स्पोक्सपर्सन ने दी.

18 लोगों की मौत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पोक्सपर्सन मुहम्मद आसिम ने कहा कि 40 से ज़्यादा घायल लोगों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल (LRH) में शिफ्ट किया गया, जहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी गई और तुरंत इलाज के लिए मेडिकल टीमों को तैनात किया गया. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर थी.

स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि इस घटना में मारे गए सभी बच्चे 13 साल या उससे कम उम्र के थे.

🚨#Pakistan’s PM Shehbaz Sharif expressed deep sorrow over the loss of life, extended condolences to the bereaved families & prayed for the speedy recovery of those injured. He also directed authorities to ensure all possible medical assistance for the injured. ▪️At least 22 students & one teacher were killed after the roof of a private school collapsed in #Peshawar, a local hospital spokesperson said. https://t.co/iUYBvphyuX — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 15, 2026

जारी है सर्च ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, रेस्क्यू 1122 टीमें एम्बुलेंस और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स गाड़ियों के साथ मौके पर पहुँचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इमरजेंसी कर्मचारियों ने आठ से ज़्यादा घायल बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने से पहले फर्स्ट एड दिया. मलबे के नीचे अभी भी फंसे लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी था. अधिकारियों को डर था कि जैसे-जैसे रेस्क्यू वर्कर मलबा हटा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.