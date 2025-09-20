क्या ईरान से पहले ये मुस्लिम देश बना लेगा Atom Bomb? अमेरिका-भारत दोनों की बढ़ सकती है टेंशन

Pakistan Defence Minister Khawaja Asif: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नए रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी. यह पहली बार है जब इस तरह का दावा सार्वजनिक रूप से किया गया है. उल्लेखनीय है कि यह रक्षा समझौता बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman) और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shehbaz) ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर (Pak Army Chief Asim Munir) की मौजूदगी में किया था.

पाक रक्षा मंत्री ने क्या कहा? (Pakistani defense minister say)

पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ (Pak Defence Minister Khawaja Mohammad Asif) ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत पहले ही अपनी न्यूक्लियर क्षमता विकसित कर ली थी. हमारे पास प्रशिक्षित लोग हैं. इस समझौते के तहत हम अपनी क्षमताएं सऊदी अरब को उपलब्ध कराएंगे. उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई हमला होता है, तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हम मिलकर इसका जवाब देंगे. यह एक ऐसा समझौता है जिसके तहत दोनों पक्ष एक-दूसरे की रक्षा करेंगे.

भारत ने क्या कहा? (What did India say?)

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुई है. हमें उम्मीद है कि यह साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगी. उल्लेखनीय है कि गुरुवार को भारत सरकार ने केवल इतना कहा था कि वह पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते के असर का अध्ययन कर रही है.

पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते का इतिहास ( history of defence agreement between Pakistan and Saudi Arabia)

यह भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग (Pakistan-Saudi Arabia defense pact) की कई दशकों की लंबी हिस्ट्री है. पहला रक्षा समझौता 1967 में हुआ था और 1982 में सुरक्षा सहयोग समझौते से इसे और मजबूत किया गया था. एक समय में 15,000 से 20,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात थे. 2017 में, पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ को सऊदी के नेतृत्व वाली आतंकवाद विरोधी सेना का कमांडर नियुक्त किया गया था.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह रक्षा समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में पीछे हटते हुए और इजराइल की आक्रामक कार्रवाई देखी जा रही है. पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं को देखते हुए इसे इज़राइल के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें :-