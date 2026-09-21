Home > विदेश > पाकिस्तान का अमीर Hindu गांव, जहां आज भी चलता है हिंदुओं का सिक्का! आलीशान घर, चौड़ी सड़कें और मंदिरों पर उर्दू नाम; भारत में छिड़ी नई बहस!

पाकिस्तान का अमीर Hindu गांव, जहां आज भी चलता है हिंदुओं का सिक्का! आलीशान घर, चौड़ी सड़कें और मंदिरों पर उर्दू नाम; भारत में छिड़ी नई बहस!

Pakistan Richest Hindu Village Viral Video: पाकिस्तान के अनोखे गांव की तस्वीरें देखकर लोग हैरान हैं. व्लॉगर ने इसे अमीर हिंदू गांव का नाम दिया है जहां आधुनिक घरों, चौड़ी सड़कों और मंदिर पर उर्दू नाम ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा.

By: Kajal Jain | Published: September 21, 2026 5:07:54 PM IST

पाकिस्तान का अनोखा गांव, जहां आज भी चलता है हिंदुओं का सिक्का! आलीशान घर, चौड़ी सड़कें और मंदिर पर उर्दू नाम… Video ने छेड़ी नई बहस
पाकिस्तान का अनोखा गांव, जहां आज भी चलता है हिंदुओं का सिक्का! आलीशान घर, चौड़ी सड़कें और मंदिर पर उर्दू नाम… Video ने छेड़ी नई बहस


Pakistan Richest Hindu Village Viral Video: सीमा पार से अक्सर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव की कल्पना की है जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की नहीं, बल्कि हिंदुओं की है? सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के एक ऐसे अनोखे गांव की झलक दिखाई गई है जिसे वहां का ‘सबसे अमीर हिंदू गांव’ बताया जा रहा है. सिंध प्रांत के थारपारकर जिले से जुड़े इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है. वीडियो में साफ-सुथरी सड़कें, किसी आधुनिक कॉलोनी जैसे शानदार और आलीशान मकान और वहां बने खूबसूरत मंदिर देखकर हर कोई दंग रह गया है.

हालांकि, मंदिर पर उर्दू में लिखे नाम को देखकर लोगों के मन में कई सवाल भी उठे और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई. पाकिस्तानी व्लॉगर हरीचंद परमार द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने भारत समेत कई जगहों पर लोगों का ध्यान खींचा है.

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पाकिस्तान का वो गांव, जहां आज भी चलता है हिंदुओं का सिक्का!

वायरल हो रहा यह वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले का बताया जा रहा है, जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है. इस इलाके में हिंदू समुदाय की आबादी काफी बड़ी है, जो कुल जनसंख्या का करीब 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा है. यहां के गांवों और बस्तियों में हिंदू परिवार पारंपरिक रूप से रहते हैं और अपने रीति-रिवाजों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं.

आलीशान घर और साफ-सुथरी सड़कों ने खींचा ध्यान

व्लॉगर हरीचंद परमार द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जिस हिंदू कॉलोनी की झलक दिखाई गई है, उसकी बनावट किसी विकसित शहर जैसी है. वीडियो में साफ-सुथरी और चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ढंग से बने बड़े-बड़े और सुंदर मकान देखकर लोग हैरान हैं. दक्षिण एशिया के साधारण ग्रामीण इलाकों से हटकर पाकिस्तान का यह गांव काफी हद तक आधुनिक और समृद्ध नजर आ रहा है जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

मंदिर पर उर्दू नाम देख भड़क उठे लोग

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मंदिर पर लिखे नाम को लेकर हुई. दरअसल, जब कैमरे की नजर मंदिर के नामबोर्ड पर पड़ी, तो वहां नाम उर्दू में लिखा हुआ था, जिसे देखकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए. हालांकि, समझदार यूजर्स ने साफ किया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू होने के कारण वहां के सरकारी बोर्डों, दुकानों और धार्मिक स्थलों पर भी उर्दू का प्रयोग आम बात है.

पाकिस्तानी व्लॉगर हरीचंद परमार का खास प्रयास

इस पूरे वाकये को सामने लाने वाले पाकिस्तानी व्लॉगर हरीचंद परमार अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के जीवन, उनके गांवों, संस्कृतियों और त्योहारों की झलक शेयर करते रहते हैं. उनके इन वीडियोज के जरिए लोगों को सीमा पार रह रहे इस समुदाय की जीवनशैली को करीब से देखने का मौका मिलता है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

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