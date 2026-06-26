Pakistan Rape Murder Case: नहीं पढ़ाई नमाज-ए-जनाजा, दफनाने से भी किया इंकार; पाक में रेपिस्ट को मिली मौत से भी बदतर सजा

Pakistan Rape Murder Case: पाकिस्तान का एक ऐसा रेप और हत्याकांड का मामला जिसने पूरे पाक को बुरी तरह झंकझोर कर रख दिया था. दरअसल, यहां एक 8 साल की मुंतहा ज़हरा का बेरहमी से मर्डर किया गया और उसका रेप किया गया. लेकिन पाक ने उस दरिंदे को ऐसी सजा दी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. केवल पाक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने उसे कब्र में भी जगह देने से साफ इंकार कर दिया. बता दें कि मुख्य आरोपी मुहम्मद अर्सलान को, जिसे CCD ने पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया था, उसे शहर के कई कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि लोगों ने इस घिनौने अपराध पर कड़ा विरोध जताया था.

जमीन में भी नहीं दे रहे थे जगह

सभी कानूनी औपचारिकताओं और पोस्टमार्टम के बाद, शव को दफनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया. जब मुख्य आरोपी को दफनाने की तैयारी हो रही थी, तो इलाके के लोगों ने कड़ा विरोध किया. इस घिनौने अपराध को लेकर लोगों में फैले भारी गुस्से के कारण कई कब्रिस्तानों के आस-पास रहने वाले लोगों ने उसे दफनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया. स्थानीय लोगों ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का भी बहिष्कार किया और सरगोधा शहर के अपने इलाके में नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ाने से साम इंकार कर दिया और दफनाने की इजाज़त नहीं दी. आखिरकार, आरोपी को ’58 नॉर्थ कब्रिस्तान’ में दफनाया गया और उसके अंतिम संस्कार की नमाज़ में सिर्फ़ 7 लोग शामिल हुए.

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ऐसे किया था एनकाउंटर

मुख्य आरोपी, जिसने 8 साल की बच्ची का रेप किया था, सरगोधा में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) की टीम के साथ एनकाउंटर में मारा गया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस आरोपी को सबूत बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसके साथियों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. CCD टीम की जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई. इससे पहले, मंगलवार को पुलिस ने 8 साल की बच्ची मुंतहा ज़हरा के रेप और मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी अर्सलान कथित तौर पर ड्रग एडिक्ट था और पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा था. अर्सलान के तीन साथियों को पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने बताया कि वे इस अपराध के सिलसिले में हिरासत में लिए गए दुकानदार हनीफ़, उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे.

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