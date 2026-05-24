Quetta Railway Blast: बकरीद से पहले पाकिस्तान में मची तबाही, रेलवे ट्रैक के पास धमाका; 40 लोगों की मौत

Quetta Railway Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और 47 घायल हो गए. धमाका इतना ज़ोरदार था कि इलाके में दहशत फैल गई. घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. धमाके से एक ट्रेन पटरी से उतर गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब धमाका हुआ तो ट्रेन क्वेटा कैंटोनमेंट इलाके की ओर जा रही थी. धमाके के बाद इलाके में गोलियों की आवाज़ सुनी गई, जिससे लोगों में डर फैल गया.

बलूची सरकार के अधिकारी बाबर यूसुफ़ज़ई ने बताया कि पुलिस, सुरक्षा बल और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुँच गए. पुलिस धमाके के कारणों की जाँच कर रही है. अभी तक किसी संगठन ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है. बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अहम इलाका है, जो लंबे समय से हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों से परेशान है. यहाँ कई संगठन पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ़ लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी की माँग कर रहे हैं.

एक ट्रेन के तीन डिब्बे पटरी से उतरे

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि क्वेटा कैंट से आ रही एक शटल ट्रेन को चमन गेट के पास निशाना बनाया गया. धमाके में इंजन समेत तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और दो डिब्बे पलट गए. पार्किंग में खड़ी दस गाड़ियां भी डैमेज हो गईं. धमाका इतना ज़ोरदार था कि आस-पास की इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गईं. पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बचाव का काम चल रहा है. घटना के बाद, पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस को एहतियात के तौर पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया.

#WATCH | Quetta, Pakistan: An explosion took place at the Quetta railway track, injuring more than 50 people and atleast 24 people died in this accident. The blast derailed a cargo train, and gunfire was heard afterwards: Reuters (Video Source: Reuters) pic.twitter.com/j72GwiTTUe — ANI (@ANI) May 24, 2026

रेल मंत्री ने हमले की निंदा की

पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ़ अब्बासी ने हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला बताया और कहा कि ऐसे हमले आतंकवाद के खिलाफ़ पाकिस्तान के इरादे को कमज़ोर नहीं कर सकते. अब्बासी ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए बचाव ट्रक और एक राहत ट्रेन मौके पर भेजी गई. रेल मंत्री ने अधिकारियों से घटना पर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि हमले के बावजूद, पाकिस्तान रेलवे चलती रहेगी और ट्रेन सर्विस में कोई रुकावट नहीं आएगी.