Pakistan: पहले पुलिस से मिली क्लीन चिट, फिर कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन! पाक मंत्री के पोते समेत 8 लोगों पर सामुहिक दुष्कर्म का आरोप

Ishaq Dar Grandson Accused: पाकिस्तान में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने वहां की राजनीति और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के पोते रजा डार पर दो विदेशी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. मामला केवल उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपरहण, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप भी शामिल हैं. खास बात यह है कि शुरुआती जांच में पाक की पंजाब पुलिस ने रजा डार को क्लीन चिटी दे दी थी, लेकिन अब अदालत ने उसके समेत 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

रज़ा डार समेत आठ आरोपियों पर चार्ज तय

लाहौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने दो विदेशी महिलाओं के गैंग रेप केस में रज़ा डार समेत आठ लोगों पर चार्ज तय किए हैं. हालांकि, सभी आरोपियों ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया. कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को 9 दिसंबर को गवाह पेश करने का निर्देश दिया। सभी आरोपी अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह केस जून 2026 का है. नीदरलैंड्स की स्टेफ़नी अदनाना माउ-अरुण और वेनेज़ुएला की एस्ट्रिड रॉबिन्सन बाराचो बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आई थीं. आरोप है कि रज़ा डार और उसके चार साथियों ने लाहौर में दोनों महिलाओं को किडनैप करके रेप किया. मेडिकल जांच में भी सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई. अपने बयान दर्ज कराने के बाद, दोनों महिलाएं अपने देश लौट गईं.

क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ विवाद

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों महिलाएं 2025 में सिंगापुर में रज़ा डार से मिलीं. उन्होंने उसे क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया. अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट से प्रॉफ़िट मिलने के बाद, रज़ा डार ने कथित तौर पर 5 लाख डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट किए. बाद में, उसे न तो प्रॉफ़िट मिला और न ही कोई रिफंड. जून में, रज़ा डार ने दो महिलाओं को दूसरे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग अरेंज करने के बहाने पाकिस्तान बुलाया. वे शुरू में इस्लामाबाद के एक होटल में रुकीं और फिर लाहौर चली गईं.

होस्टेज, रेप और एक्सटॉर्शन के आरोप

महिलाओं को कथित तौर पर लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके के एक घर में ले जाया गया, जहां उन्हें होस्टेज बनाकर पैसे वापस करने का दबाव डाला गया. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, उनसे कथित तौर पर 19,500 डॉलर ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. उन्हें हथियारों, चाकू और टूटे शीशे से धमकाया गया. पैसे न देने पर उन्हें जान से मारने और उनके शरीर के अंग बेचने की भी धमकी दी गई.

पुलिस ने पहले क्लीन चिट दी थी

अपनी शुरुआती रिपोर्ट में, पंजाब पुलिस ने इस मामले में रज़ा डार और उसके चार साथियों को रेप के आरोपों से बरी कर दिया था. इसके बजाय, पुलिस ने रज़ा डार के तीन कर्मचारियों पर महिलाओं के साथ रेप का आरोप लगाया.

पुलिस के मुताबिक, महिलाओं को ले जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जब उन्हें लाहौर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था. इस दौरान, दोनों महिलाएं आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रहीं. अब, कोर्ट में आरोप तय होने के साथ, मामले में रेगुलर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है.