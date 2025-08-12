Home > विदेश > Pakistan PM on Indus River: ‘भारत एक बूंद पानी नहीं…’, बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा Pak, जिहादी जनरल के बाद अब शहबाज शरीफ ने डींगे हांकते हुए दी खोखली धमकी!

Pakistan PM on Indus River: सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के विरोध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पर किसी भी साजिश का भारत को जवाब दिया जाएगा।

Published By: Ashish Rai
Published: August 12, 2025 22:47:00 IST

Pakistan PM on Indus River पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ (फाइल फोटो)

Pakistan PM on Indus River: पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, सेना प्रमुख असीम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बाद अब प्रधानमंत्री भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। शरीफ ने भारत के बारे में जो कुछ भी कहा है, वह शेखी बघारने से कम नहीं लगता। दरअसल, शाहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से एक बूँद भी पानी नहीं छीन सकता। सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के विरोध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पर किसी भी साजिश का भारत को जवाब दिया जाएगा।

भारत ने पहलगाम हमले के बाद अप्रैल में सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने हिस्से का पानी रोके जाने को युद्ध जैसा कृत्य करार दिया है। डॉन ने शाहबाज शरीफ के हवाले से कहा है कि सिंधु जल संधि में एकतरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। संधियों के कानून पर 1969 के वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए शाहबाज शरीफ ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है।

शाहबाज़ शरीफ़ की धमकियाँ

शाहबाज़ शरीफ़ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारा पानी रोकने की धमकी दोगे, तो याद रखना कि तुम पाकिस्तान से एक बूँद पानी भी नहीं छीन सकते। इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शरीफ़ ने कहा कि अगर भारत ऐसी कोई कार्रवाई करता है, तो उसे फिर से सबक सिखाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने को लेकर शरीफ़ ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम से झूठ बोला।

मुनीर और बिलावल ने भी किया हमला

इससे पहले, अमेरिका दौरे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर हमला बोला था। मुनीर ने कहा था कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी डुबो देंगे। मुनीर ने यह भी कहा था कि भारत सिंधु नदी पर बाँध बना रहा है, उसे बनाने दो, हमारे पास मिसाइलें हैं, हम उसे मिसाइलों से तबाह कर देंगे। इसी तरह, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर नई दिल्ली देश को युद्ध के लिए मजबूर करती है, तो पाकिस्तान के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम झुकेंगे नहीं, पाकिस्तान के हर प्रांत के लोग मोदी सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं।

