दुनिया में मची है त्राहि-त्राहि, फिर पाकिस्तान ने कैसे घटा दिए पेट्रोल पर 22 रुपए? जानें टैक्स का पूरा खेल!

मिडल ईस्ट के तनाव के बीच जहां दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में एक झटके में 22 की भारी कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है. लेकिन क्या यह वाकई कोई बड़ी राहत है, या इसके पीछे टैक्स का कोई बड़ा खेल छुपा है? आइए जानते हैं इस कटौती की पूरी इनसाइड स्टोरी…

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इस बड़ी कटौती का एक मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरों में गिरावट था. जैसे ही वैश्विक तेल बाज़ार में अस्थायी नरमी आई, पाकिस्तान सरकार ने इस लाभ का एक हिस्सा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का फैसला किया. इस अवसर ने अधिकारियों को 22 रुपये प्रति लीटर की बड़ी, एकमुश्त कीमत कटौती की घोषणा करने का मौका दिया.

कुल टैक्स लगभग 125 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर

ईद से ठीक पहले घोषित ईंधन की कीमतों में यह कटौती जनता के लिए एक राहत उपाय के रूप में पेश की गई थी. इस त्योहारी मौसम में लाखों लोग यात्रा करते हैं, और महंगाई पहले से ही घरेलू बजट पर भारी बोझ डाल रही है. नतीजतन, सरकार का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और आम नागरिकों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को हल्का करना था. हाल की कीमत कटौतियों के बावजूद, पाकिस्तान में ईंधन पर भारी टैक्स लगता है. रिपोर्टों के अनुसार, अकेले पेट्रोल पर कुल टैक्स का बोझ लगभग 125 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर है. उपभोक्ता ईंधन के लिए जो खुदरा कीमत चुकाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा विभिन्न लेवी, शुल्क और सरचार्ज के माध्यम से सीधे सरकारी खजाने में जाता है.

पाकिस्तान की ईंधन कराधान संरचना का एक प्रमुख घटक ‘पेट्रोलियम लेवी’ है. यह लेवी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू की गई थी. हाल के महीनों में, कथित तौर पर यह लेवी 117 रुपये प्रति लीटर के स्तर को भी पार कर गई थी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, घरेलू टैक्सों से हुई मज़बूत वसूली ने ईंधन की कीमतों के संबंध में अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक राजकोषीय लचीलापन पैदा करने में मदद की. पेट्रोलियम लेवी के अलावा, पाकिस्तानी उपभोक्ता ईंधन खरीदते समय सीमा शुल्क और जलवायु-संबंधी सरचार्ज भी चुकाते हैं. लगभग 2.5 रुपये प्रति लीटर का एक अलग “जलवायु लेवी” भी लगाया गया है.