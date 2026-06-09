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PoK में जुल्मों-सितम की इंतहा! प्रदर्शनकारियों पर जनरल डायर बनकर आसिम मुनीर ने चलवाई गोली, 110 से ज्यादा लोगों की मौत

PoK Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (PoJK) में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में 110 से ज्यादा लोगों की मौत और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: June 9, 2026 1:59:22 PM IST

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 110 से अधिक लोगों की मौत
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 110 से अधिक लोगों की मौत


Pakistan Unrest: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि सोमवार को रावलाकोट में हुई गोलीबारी की घटना में 110 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है. इसके अलावा, 300 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं. जिसको लेकर बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. इसके अलावा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कोटली में प्रदरेशकारियों पर लाठीचार्ज के बाद 11 लोगों की मौत गई है.

इस बीच, जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के समर्थक रावलकोट की मस्जिदों से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं. जिसमें दावा किया जा रहा है कि ‘कश्मीर’ पर विदेशी ताकतों ने हमला किया है और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर आकर विरोध करने की अपील कर रहे हैं.

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3 पुलिस कर्मियों को मारी गोली

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को रावलाकोट में अशांति के दौरान पंजाब रेंजर्स ने कथित तौर पर तीन पुलिसकर्मियों को गोली मार दी. जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इन अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हो रही गोलीबारी को रोकने की कोशिश थी.

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पीओके में क्यों हो रहा प्रदर्शन?

ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आखिर लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जुलाई में चुनाव होने हैं. इससे पहले इस क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही है. यह इलाका लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहा है. इस बार जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी मांगें रख रही है.

9 जून को लॉन्ग मार्च का किया था आह्वान

जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज यानी मंगलवार (9 जून, 2026) के लिए एक ‘लॉन्ग मार्च’ का आह्वान किया था. जिसकी वजह से लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए रेंजर्स की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी. एक प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस के साथ झड़प के बाद उन्होंने जनता पर गोलीबारी की और आज के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी गोलीबारी और लाठीचार्ज की खबरें सामने आई हैं.

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Tags: asim munirShehbaz Sharif
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