न गोली न बंदूक! इस चीज से मर रहे हैं पाकिस्तान के मुसलमान, दिल्ली से है खास कनेक्शन

Pakistan News: पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रदूषण ने हाल बुरा कर रखा है. वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है. पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार चौथे दिन प्रांतीय राजधानी के एक बड़े हिस्से में घना धुआँ छाया रहा, जिससे दृश्यता में भारी कमी आई और लाखों निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो गईं.

लाहौर का हाल बुरा

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर में वायु गुणवत्ता कथित तौर पर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह खतरनाक स्तर 577 पर पहुंच गया. लेकिन बाद में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला, फिर भी यह महानगर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के कई निगरानी केंद्रों पर रात 8 बजे तक AQI की रीडिंग DHA के फेज़ 8 में 448, गुरुमंगत रोड पर 342 और वाघा स्थित AC ऑफिस शालीमार कॉम्प्लेक्स के पास 305 थी.

अलर्ट मोड पर लाहौर

पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अत्यधिक वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियाँ, आँखों और गले में जलन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं. निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, मास्क पहनें और जितना हो सके बाहर कम समय बिताएँ.

