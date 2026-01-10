Pakistan Murder: जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पाकिस्तान! आखिर क्यों की मासूम हिंदू की हत्या ? हो गया चौंकाने वाला खुलासा

Pakistan Murder: पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बदिन ज़िले के तलहार के पीरू लादरी गांव में, एक ताकतवर ज़मींदार (वडेरा) ने कथित तौर पर एक छोटे से झगड़े पर एक गरीब हिंदू खेतिहर मज़दूर कैलाश कोहली को गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना ने न सिर्फ़ सिंध के हिंदू समुदाय को हिला दिया है, बल्कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंताएं भी बढ़ा दी हैं.

ये है हत्या का कारण

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैलाश कोहली स्थानीय ज़मींदार सरफ़राज़ निज़ामानी के खेत में काम करता था. उसने अपने परिवार के रहने के लिए खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी. ज़मींदार निज़ामानी को यह मंज़ूर नहीं था. इसी बात पर हुई बहस के दौरान, निज़ामानी ने कथित तौर पर अपनी बंदूक निकाली और निहत्थे कैलाश को गोली मार दी. उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया.

‘ जय श्री राम’ के नारों से गूंजा पाकिस्तान

इस भयानक हत्या के विरोध में बदिन शहर के लोग सड़कों पर उतर आए. हज़ारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे पोस्टर और तख्तियां लेकर मार्च कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे ज़्यादा गूंजने वाला नारा “जय श्री राम” था. प्रदर्शनकारियों ने साफ़ कर दिया कि वे अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे.पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अध्यक्ष शिव कच्ची ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे “सोची-समझी हत्या” बताया. उन्होंने कहा, “सिंध में कोहली, भील ​​और मेघवाल समुदायों के साथ कीड़ों जैसा बर्ताव किया जा रहा है. पहले ज़बरन धर्म परिवर्तन, फिर धार्मिक उत्पीड़न, और अब सीधे हत्या. अगर हत्यारे निज़ामानी को सज़ा नहीं मिली, तो यह ज़ुल्म और अन्याय जारी रहेगा.”

