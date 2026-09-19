घर में शेर पालोगे तो शिकार तो होगा ही! Pak के आतंकी अब वतन के लिए ही बने जल्लाद; नोंच डाला 1100 पाकिस्तानियों का बदन

Pakistan Terrorism: पाक में बढ़ते आतंकवाद ने अब सिर्फ पड़ोसी मुल्कों का जीना ही मुश्किल नहीं किया हुआ बल्कि अब वो अपने ही वतन के लिए जहर का काम कर रहा है. जी हाँ! पाकिस्तान में आतंकवाद इस कदर बढ़ गया है कि अब वो दीमक की तरह पाक में ही फैलता जा रहा है और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला देखने को मिला है. इस बड़े धमाके में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और कई दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

यह धमाका प्रांत के कोहाट जिले में ओल्ड पुलिस लाइन्स के पास हुआ. अभी तक किसी भी ग्रुप ने धमाके की ज़िम्मेदारी नहीं ली है. विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी ओल्ड पुलिस लाइन्स से टकरा गई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ. इस साल पाकिस्तान में 990 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं. हमारा पड़ोसी देश, जो सालों से भारत में आतंक फैलाने और हमारे सैनिकों को मारने की कोशिश कर रहा है, अब खुद आतंकवाद का शिकार हो रहा है.

सालभर में हुए 990 आतंकी हमले

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के हमले के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा में 1122 रेस्क्यू टीम के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैसल ने कहा कि बचावकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं. घटना में घायल हुए लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पाकिस्तान में इस साल आतंकवादी घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ (PICSS) के मुताबिक, जनवरी से अगस्त 2026 तक पूरे पाकिस्तान में 990 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 1,126 लोग मारे गए. अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा 199 हमले हुए, इसके बाद जुलाई में 144 आतंकवादी हमले हुए. इनमें से अगस्त में 158 लोग मारे गए, जबकि जुलाई में 268 मौतें हुईं.

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पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद के मामले में दूसरे नंबर पर

जानकारी के मुताबिक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी लेकर आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब दुनिया में आतंकवाद से दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है. एक साल पहले, 2024 में यह चौथे स्थान पर था, लेकिन आतंकवादी घटनाओं और मौतों में तेज़ी से बढ़ोतरी के कारण इसकी रैंकिंग खराब हो गई है.