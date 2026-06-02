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Pakistan: अम्मी घर चलो… पैरों पर गिरकर रोती रहीं 8 बेटियां, मां मुंह फेर नए शौहर का हाथ थामे चली गई

Pakistan Viral Video: लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हाल ही में, एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी की आंखें नम कर दीं. यहां एक मां ने अपने नए पति के साथ के लिए अपनी कोख से जानी 8 बेटियों से मुंह फेर लिया.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 11:03:41 PM IST

पाकिस्तान में मां ने आठ बेटियों को छोड़ नए पति के साथ चली गई
पाकिस्तान में मां ने आठ बेटियों को छोड़ नए पति के साथ चली गई


Pakistan Mother Leaves Eight Daughters: पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हाल ही में, एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी की आंखें नम कर दीं. यहां एक मां ने अपने नए पति के साथ के लिए अपनी कोख से जानी 8 बेटियों से मुंह फेर लिया. 

कोर्ट से कानूनी इजाजत मिलने के बाद, जब वह महिला अपने नए पति के साथ जाने लगी, तो उसकी बेटियां पीछे चीखती-चिल्लाती और रोती रह गईं; फिर भी, उसकी मां की ममता पर दूसरी चीज़ों का असर इतना गहरा था कि मां ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि ऐसा क्यों हुआ और यह पूरा माजरा क्या है.

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क्या है पूरा माजरा?

पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुलाम हुसैन नाम के एक आदमी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक अर्जी दी थी. इस अर्जी में उसने दावा किया था कि उसकी पत्नी, शबनम बीबी को कथित तौर पर उसके पिछले परिवार (उसकी बेटियों और रिश्तेदारों) ने गैर-कानूनी हिरासत में रखा हुआ है.

जब शबनम बीबी को कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो उसने जज के सामने कहा कि उसने गुलाम हुसैन के साथ निकाह कर लिया है और वह अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ उसी के साथ रहना चाहती है. दोनों लोगों की आपसी सहमति और कानूनी अधिकारों का सम्मान करते हुए, कोर्ट ने उन्हें साथ रहने की इजाजत दे दी.

जब अपनी मां ने ही बेटियों को पहचानने से किया इंकार

कोर्ट के फ़ैसले के बाद, जब शबनम कोर्टरूम से बाहर निकली, तो उसकी आठों बेटियां, जो पहले से ही वहां मौजूद थीं उसके पैरों पर गिर पड़ीं और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगीं. रोती हुई बेटियों में से एक ने मीडिया को बताया कि कोर्टरूम के अंदर और जज की मौजूदगी में, उनकी मां ने उन्हें अपनी बेटियों के तौर पर पहचानने या अपनाने से इनकार कर दिया था.

लड़कियों ने अपनी मां के पल्लू को पकड़ लिया और उससे घर लौटने की मिन्नतें करने लगीं; लेकिन, उनकी गुहार का शबनम के दिल पर जरा भी असर नहीं हुआ. एक वायरल वीडियो में, उसकी सबसे छोटी बेटी सड़क पर ज़ोर-ज़ोर से चीखती और रोती हुई दिखाई देती है और कहती हैं कि अम्मी घर चलो, जबकि शबनम अपने नए पति का हाथ थामे बिना रुके आगे बढ़ जाती है.

वीडियो देख महिला को हो रही कड़ी आलोचना

इस घटना के दो वीडियो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आग की तरह फैल रहे हैं. एक वीडियो में, बेटियों को अपनी मां के पीछे भागते हुए और दुख से बिलखते हुए देखा जा सकता है, फिर भी शबनम की बेरुखी साफ नजर आती है. इंटरनेट पर लोग इस महिला की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, और इस घटना को माँ के प्यार का गला घोंटना और पूरी तरह से अमानवीय हरकत बता रहे हैं.

Tags: Lahorepakistanviral video
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