Pakistan Blast News: जुमे की नमाज पढ़ रहे थें लोग, तभी गूंजा जोरदार धमाका… पाकिस्तान में चीख-पुकार के बीच बिछ गईं लाशें

Khyber Pakhtunkhwa Blast: पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. शुक्रवार 18 सिंतबर 2026 को जुमे की नमाज के दौरान अचानक ऐसा धमाका हुआ कि कुछ ही पलों में नमाज पढ़ने जुटी भीड़ के बीच चीख-पुकार मच गई. खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में मस्जिद के पास हुए इस विस्फोट के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी फैल गई. शुरुआती खबरों में मृतकों की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन बाद में आंकड़ा बढ़ता गया. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

कहां हुआ धमाका?

यह भयावह घटना शुक्रवार, 18 सितंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में हुई. धमाका पुराने पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स के पास स्थित मस्जिद के आसपास हुआ. पुलिस और राहत एजेंसियों के मुताबिक, घटना के वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मस्जिद का बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और एक दीवार भी गिर गई. घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया.

धमाके में कितने लोगों की गई जान और कितने घायल?

धमाके के तुंरत बाद सामने आई शुरुआती जानकारी में करीब 8 लोगों की मौत की बात कही गई थी. इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 तक पहुंच गई. ताजा APA न्यूज एंजेसी की रिपोर्टों में 15 से ज्यादा लोगों के मारो जाने की आशंका भी जताई गई है. धमाके में 50 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घायलों को कोहाड के जिला मुख्यालय अस्पताल समेत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया गया. अस्पताल में इमरजेंसी घोषित की गई और गंभीर घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई.

#URGENT: 15 dead, more than 50 injured in blast near Kohat Police Lines mosque An explosion near a mosque in the Police Lines area in Khyber Pakhtunkhwa’s #Kohat district left at least 15 people dead and injured more than 50 others on Friday, a medical official said.#Pakistan pic.twitter.com/TlumEqmX2R — APA News Agency (@APA_English) September 18, 2026

पाकिस्तानी अधिकारियों की शुरुआती जांच में विस्फोटक लदे वाहन के इस्तेमाल की बात सामने आई है. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी और आसपास की सड़कों पर आवाजाही की रोक दी. फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. कुछ रिपोर्टों में पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP पर शक जताया गया है. लेकिन इसके आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.