कराची के मंदिरों में गूंजे माता रानी के जयकारे! कहीं गरबा, तो कहीं डांडिया… भंडारे का मजा लेते दिखी पाकिस्तानी आवाम!

सोशल मीडिया पर इन दिनों सरहद पार से एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देखने वाले हर शख्स को हैरान भी किया है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी ला दी है. आमतौर पर पाकिस्तान से जब भी खबरें आती हैं, तो उनका मिजाज अलग होता है, लेकिन इस बार कराची के श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर से नवरात्र के जश्न की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सबका दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर ‘@munji_galhiyun’ नाम की यूजर द्वारा शेयर किए गए इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू समुदाय पूरी आस्था और धूमधाम के साथ मां दुर्गा का पर्व मना रहा है. वीडियो की शुरुआत में रिकॉर्डिंग करने वाली महिला कहती है, ‘यह भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान का कराची है.’

गरबा, डांडिया और ‘जय माता दी’ की गूंज

वायरल हो रहे इन वीडियो क्लिप्स में कराची के मंदिरों का नजारा बिल्कुल किसी भारतीय शहर के पंडाल जैसा नजर आ रहा है. मंदिर परिसर में मां रानी की भव्य मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने ढोल-नगाड़ों की थाप पर भक्त जमकर गरबा और डांडिया खेल रहे हैं. कई युवाओं ने सिर पर ‘जय माता दी’ लिखे हुए हेडबैंड पहने हुए हैं. पूजा-अर्चना के बाद सभी लोग एक-दूसरे को प्रसाद बांटते और उसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ झलकता है कि सरहद के उस पार भी मां दुर्गा की भक्ति का रंग कितना गाढ़ा और पवित्र है, जिसे देखकर भारत समेत दुनिया भर के सोशल मीडिया यूजर्स अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

नौ दिनों तक चलता है उत्सव, सुरक्षा के कड़े नियम

इंस्टाग्राम यूजर की जानकारी के मुताबिक, कराची के इस मंदिर में नवरात्र का यह पावन उत्सव पूरे नौ दिनों तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. इन नौ दिनों में धार्मिक अनुष्ठान, पारंपरिक नृत्य और कम्युनिटी गैदरिंग का सिलसिला लगातार जारी रहता है. उत्सव का समय रात 8 बजे से आधी रात यानी 12 बजे तक का रखा गया है. वहीं, एक अन्य रील में जब महिला से यह सवाल पूछा गया कि क्या इसमें मुस्लिम लोग भी आ सकते हैं, तो उसने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लड़के केवल अपने परिवार के साथ ही मंदिर आ सकते हैं, ताकि वहां मौजूद लड़कियों की सुरक्षा और अनुशासन पूरी तरह बना रहे.

सोशल मीडिया पर उमड़ी प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, ‘भारत की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और दुआएं.’ वहीं एक अन्य यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा, ‘क्या यह सच है, मुझे यकीन नहीं हो रहा!’ इस वीडियो ने लोगों के दिलों में एक अलग ही उम्मीद जगा दी है. कई लोगों ने कमेंट्स में

यह इच्छा जताई कि काश एक दिन भारत और पाकिस्तान के लोग बिना किसी सरहद की दीवार के अपने सारे त्योहार एक साथ मिलकर मना सकें. पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को इस तरह शांति और खुशी के साथ अपने त्योहार मनाते देख हर कोई भावुक और खुश नजर आ रहा है.

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