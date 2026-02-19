Home > विदेश > Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान

Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान

Karachi gas leak: कराची में गुरुवार सुबह एक रिहायशी इमारत में संदिग्ध गैस लीक से हुए ज़बरदस्त धमाके में कई बच्चों समेत कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: February 19, 2026 3:58:15 PM IST

कराची गैस विस्फोट
कराची गैस विस्फोट


Karachi Gas Explosion Death: पाकिस्तान के कराची में गुरुवार सुबह एक रिहायशी इमारत में संदिग्ध गैस लीक से हुए ज़बरदस्त धमाके में कई बच्चों समेत कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए.

You Might Be Interested In

पुलिस के मुताबिक, धमाका सुबह करीब 4:30 बजे ओल्ड सोल्जर बाज़ार इलाके में एक बिल्डिंग की पहली मंज़िल पर हुआ, जब लोग सेहरी के लिए जागे हुए थे. पाकिस्तान में आज रमज़ान का पहला दिन मनाया जा रहा है.

गैस लीक से हुआ धमाका

शुरुआती जांच से पता चलता है कि धमाका गैस लीक की वजह से हुआ था. अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गैस की पुरानी कमी के कारण, कई परिवार, खासकर कम आय वाले इलाकों में, घर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर पर निर्भर हैं.

You Might Be Interested In

पुलिस सर्जन डॉ. समाया सैयद ने कन्फर्म किया कि धमाके वाली जगह से अब तक 14 लाशें अस्पताल लाई जा चुकी हैं, जबकि 14 घायल लोगों का अभी इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सर्च ऑपरेशन जारी 

धमाके की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा उसकी खराब हालत के कारण गिर गया. चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा, “हम अभी भी मलबे में ढूंढ रहे हैं कि कोई और लाशें या कोई ज़िंदा बचा है या नहीं.” मरने वालों में कम से कम नौ बच्चे हैं जिनकी उम्र दो से 17 साल के बीच है, जबकि घायलों में सात बच्चे भी शामिल हैं.

कराची में यह दूसरी बड़ी त्रासदी है. पिछले महीने, सदर इलाके में गुल शॉपिंग प्लाजा, जो एक होलसेल और रिटेल मार्केट है, के बेसमेंट में आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 79 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे.

Bangladesh Hindu Population: कभी 30% से ज़्यादा, अब सिर्फ़ कुछ परसेंट बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी, क्या नई सरकार बनेगी मरहम

You Might Be Interested In
Tags: Karachi BlastKarachi Gas ExplosionKarachi gas leakKarachi NewsPakistan News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान
Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान
Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान
Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान