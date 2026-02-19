Karachi Gas Explosion: पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, कई बच्चों समेत 16 की गई जान

Karachi Gas Explosion Death: पाकिस्तान के कराची में गुरुवार सुबह एक रिहायशी इमारत में संदिग्ध गैस लीक से हुए ज़बरदस्त धमाके में कई बच्चों समेत कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, धमाका सुबह करीब 4:30 बजे ओल्ड सोल्जर बाज़ार इलाके में एक बिल्डिंग की पहली मंज़िल पर हुआ, जब लोग सेहरी के लिए जागे हुए थे. पाकिस्तान में आज रमज़ान का पहला दिन मनाया जा रहा है.

गैस लीक से हुआ धमाका

शुरुआती जांच से पता चलता है कि धमाका गैस लीक की वजह से हुआ था. अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गैस की पुरानी कमी के कारण, कई परिवार, खासकर कम आय वाले इलाकों में, घर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर पर निर्भर हैं.

पुलिस सर्जन डॉ. समाया सैयद ने कन्फर्म किया कि धमाके वाली जगह से अब तक 14 लाशें अस्पताल लाई जा चुकी हैं, जबकि 14 घायल लोगों का अभी इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सर्च ऑपरेशन जारी

धमाके की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा उसकी खराब हालत के कारण गिर गया. चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा, “हम अभी भी मलबे में ढूंढ रहे हैं कि कोई और लाशें या कोई ज़िंदा बचा है या नहीं.” मरने वालों में कम से कम नौ बच्चे हैं जिनकी उम्र दो से 17 साल के बीच है, जबकि घायलों में सात बच्चे भी शामिल हैं.

कराची में यह दूसरी बड़ी त्रासदी है. पिछले महीने, सदर इलाके में गुल शॉपिंग प्लाजा, जो एक होलसेल और रिटेल मार्केट है, के बेसमेंट में आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 79 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे.

