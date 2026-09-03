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अजब-गजब मामला: डिलीवरी के लिए हुआ सी-सेक्शन, ऑपरेशन के बाद उड़े डॉक्टरों के होश! गर्भ में बच्चा नहीं…

Karachi C Section Case: सोचिए, एक परिवार 9 महीने से जिस नन्हे मेहमान (बच्चे) के जन्म का इंतजार कर रहा हो. समय पूरा होने के बाद डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचे और ऑपरेशन के दौरान पता चले कि गर्भ में बच्चा है ही नहीं! फिर उस परिवार पर क्या बीतेगी. ऐसा ही एक मामला कराची से आया है.

By: Lalit Kumar | Published: September 3, 2026 3:50:38 PM IST

Fake Pregnancy Case in karanchi
Fake Pregnancy Case in karanchi


Karachi Fake Pregnancy Case: सोचिए, एक परिवार 9 महीने से जिस नन्हे मेहमान (बच्चे) के जन्म का इंतजार कर रहा हो. समय पूरा होने के बाद डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचे और ऑपरेशन के दौरान पता चले कि गर्भ में बच्चा है ही नहीं! फिर उस परिवार पर क्या बीतेगी. ऑपरेशन थियेटर में खड़े डॉक्टरों के तो होश ही उड़ जाएंगे. यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान से सामने आया है. यहां एक महिला 38 हफ्ते की प्रेग्नेंसी के बाद डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची थी. जरूरी जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने सी-सेक्शन करने का निर्णय लिया था. इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि गर्भ में बच्चा है ही नहीं.  

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कराची से सामने आया यह मामला जितना हैरान करने वाला है, उतने ही गंभीर सवाल मेडिकल प्रक्रिया पर भी खड़े करता है. परिवार के पास 38 हफ्ते की प्रेग्नेंसी दिखाने वाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, लेकिन सी-सेक्शन के दौरान गर्भ में भ्रूण नहीं मिला. इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ और परिवार ने बच्चा गायब करने तक का आरोप लगा दिया. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक अलग ही कहानी सामने आई.

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38 हफ्ते की प्रेग्नेंसी की रिपोर्ट लेकर पहुंची महिला

मामला कराची के नाज़िमाबाद स्थित हमदर्द अस्पताल का है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला 27 अगस्त को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची थीं. परिवार का दावा था कि गर्भावस्था करीब नौ महीने की हो चुकी थी. उनके पास मौजूद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 38 सप्ताह की प्रेग्नेंसी दर्ज थी. 

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, ड्यूटी डॉक्टर ने महिला की मेडिकल जांच के साथ जरूरी टेस्ट कराए. इनमें कार्डियोटोकोग्राफी (CTG) भी शामिल थी. इसके बाद सी-सेक्शन करने का फैसला लिया गया. लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के बाद मेडिकल टीम के सामने ऐसी स्थिति आई, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी- महिला के गर्भ में बच्चा मौजूद ही नहीं था.

परिवार ने लगाया बच्चा गायब करने का आरोप

ऑपरेशन के बाद जब परिवार को इसकी जानकारी मिली तो अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया. परिवार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि गर्भ में बच्चा था ही नहीं. उन्होंने अस्पताल पर बच्चे को गायब करने का आरोप लगाया और पुलिस को शिकायत दी. मामले की जांच शुरू हुई तो पुलिस ने महिला के मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पताल के दस्तावेज और अलग-अलग जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लीं. महिला का सरकारी अस्पताल में भी मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस के मुताबिक, वहां की जांच में भी गर्भावस्था की पुष्टि नहीं हुई.

इसके बाद रिपोर्ट और साक्ष्यों की दोबारा जांच के लिए उन्हें आगा खान अस्पताल भेजा गया. पुलिस का दावा है कि, जांच आगे बढ़ने के बाद महिला ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में गर्भवती नहीं थीं और उन्होंने परिवार से अपनी प्रेग्नेंसी की बात कही थी.

बच्चे के लिए परिवार का दबाव बनी वजह?

पुलिस के मुताबिक, महिला की शादी को करीब तीन साल हो चुके थे और परिवार में बच्चे को लेकर दबाव था. महिला ने कथित तौर पर इसी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण खुद के गर्भवती होने की बात कह दी. उन्हें उम्मीद थी कि आगे चलकर वह वास्तव में गर्भवती हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

पुलिस के अनुसार, जब डिलीवरी का समय करीब आया तो महिला ने अस्पताल में भी प्रेग्नेंसी से जुड़ी जानकारी दी. अस्पताल का कहना है कि बाद में महिला ने एक अन्य अस्पताल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पेश की, जिसे कथित तौर पर फर्जी पाया गया.

अस्पताल पर भी उठे गंभीर सवाल

इस पूरे मामले में महिला के दावे के साथ-साथ अस्पताल की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, सी-सेक्शन से पहले सिर्फ किसी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए. डॉक्टर आमतौर पर मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच, भ्रूण की स्थिति और जरूरत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जांचों के आधार पर निर्णय लेते हैं.

कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने भी सवाल उठाया कि अगर महिला की प्रेग्नेंसी को लेकर गलत जानकारी दी गई थी, तो यह बात ऑपरेशन से पहले क्यों नहीं सामने आई.

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी

फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है. पुलिस ने अस्पताल के रिकॉर्ड और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और पूरे मामले की रिपोर्ट सिंध हेल्थकेयर कमीशन को भेजे जाने की बात कही है.

Tags: Health News HindiKarachi NewsPakistan Newspregnancy news
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