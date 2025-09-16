Operation Sindoor में मसूद अजहर के परिवार का हुआ था ऐसा हाल, जैश कमांडर ने किया बड़ा खुलासा
Operation Sindoor में मसूद अजहर के परिवार का हुआ था ऐसा हाल, जैश कमांडर ने किया बड़ा खुलासा

Operation Sindoor: अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश आतंकी मसूद अजहर के परिवार के तबाह होने को लेकर बडा खुलासा किया है।

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के हमले में जैश आतंकी मसूद अजहर का परिवार टुकड़े-टुकड़े हो गया था. 5 महीने बाद, अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने इसका खुलासा किया है. इलियास का कहना है कि 7 मई की रात मसूद का परिवार बहावलपुर में सो रहा था. हमले में परिवार टुकड़े-टुकड़े हो गया. यह समझने की ज़रूरत है कि हमने यह बलिदान क्यों दिया.

इलियास कश्मीरी ने किया बड़ा खुलासा 

इलियास कश्मीरी ने ये बातें पाकिस्तान में एक रैली के दौरान कहीं. इलियास कश्मीरी जैश के प्रचारक विंग का प्रमुख है और मसूद अजहर का करीबी माना जाता है. मसूद के साथ, इलियास युवाओं का ब्रेनवॉश भी करता है। इलियास एनआईए की सूची में एक शीर्ष गिरोह का नेता भी है.

मारे गए परिवार के 14 लोग

7 मई की रात बहावलपुर मदरसे पर हमला हुआ. यह मदरसा जैश गिरोह के सरगना मसूद अजहर का है. मसूद के परिवार के 14 सदस्य मदरसे के अंदर सो रहे थे. सभी मारे गए. इसके बाद मसूद ने एक पत्र जारी किया था। मसूद ने अपने पत्र में लिखा था कि मैं भी अब जीना नहीं चाहता. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर हमले में मसूद की बड़ी बहन और बहनोई की मौत हो गई.

कहां है मसूद अज़हर ?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मसूद अज़हर भूमिगत है. मसूद का कोई सुराग नहीं है. हाल ही में, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि उनकी धरती पर कोई आतंकवादी नहीं है. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के अनुसार, मसूद जैसे आतंकवादी अफ़ग़ानिस्तान में छिपे हो सकते हैं. हालांकि अफ़ग़ानिस्तान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

ऑपरेशन सिंदूर 

अप्रैल के आखिरी हफ़्ते में, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी. इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इसके तहत पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया. इनमें लश्कर और जैश के बड़े ठिकाने शामिल थे. इस ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए. भारत सरकार के अनुसार यह ऑपरेशन अभी भी जारी है.

