शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन अंजुम सईद एक गंभीर विवाद में फंस गए हैं. अर्जेंटीना में आयोजित FIH प्रो लीग से राष्ट्रीय टीम की वापसी के दौरान, रियो डी जनेरियो एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पाकिस्तान खेल जगत को शर्मिंदा कर दिया है. बताया जा रहा है कि जब विमान में ईंधन भरा जा रहा था, उस समय सईद को सिगरेट पीते हुए पाया गया. सुरक्षा नियमों के इस गंभीर उल्लंघन के कारण उन्हें और उनके साथ मौजूद एक अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी को दुबई जाने वाली उस फ्लाइट में दोबारा चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई.

विमान से उतारे जाने पर दी सफाई

अंजुम सईद, जो इस दौरे पर सीनियर टीम के मैनेजर के रूप में गए थे, बाद में एक अलग फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचे. उन्होंने अपनी सफाई में दावा किया है कि दुबई में कुछ निजी काम होने की वजह से वह टीम के साथ वापस नहीं आ सके थे. हालांकि, अधिकारियों ने उनके इस दावे को संदिग्ध माना है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला तब और बिगड़ गया जब एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें टोकने की कोशिश की, जिस पर सईद और उस खिलाड़ी ने कथित तौर पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी. इस व्यवहार के बाद ही अधिकारियों ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों को विमान से नीचे उतार दिया.

पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सख्त कार्रवाई

इस मामले ने अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) का ध्यान खींचा है. बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इस घटना की स्वतंत्र जांच करने के लिए औपचारिक रूप से कहा है. अधिकारी का कहना है कि हालांकि उनके पास शुरुआती जानकारी आ चुकी है, लेकिन फेडरेशन को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि द्वारा नियमों की ऐसी अनदेखी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि पर बुरा असर डालती है.

दिग्गज खिलाड़ी के करियर पर दाग

अंजुम सईद पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम रहे हैं, जिन्होंने 1992 के ओलंपिक और 1994 के विश्व कप व चैंपियंस ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इतने वरिष्ठ पद और अनुभव के बावजूद उनकी इस हरकत ने खेल जगत को हैरान कर दिया है. इस विवाद ने प्रो लीग में पाकिस्तान के पहले से ही फीके प्रदर्शन पर एक और बड़ा ग्रहण लगा दिया है, जहाँ टीम को मैदान के अंदर भी कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा था.