Home > खेल > शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!

शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!

मैदान के हीरो रहे पाकिस्तानी ओलंपियन ने रियो एयरपोर्ट पर कर दी ऐसी शर्मनाक हरकत कि बीच सफर में ही फ्लाइट से धक्के मारकर उतारना पड़ा. जानिए आखिर उस स्टॉपओवर के दौरान क्या हुआ था जिसने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तक को हिला कर रख दिया है.

By: Shivani Singh | Published: December 20, 2025 4:07:39 PM IST

शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!


पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन अंजुम सईद एक गंभीर विवाद में फंस गए हैं. अर्जेंटीना में आयोजित FIH प्रो लीग से राष्ट्रीय टीम की वापसी के दौरान, रियो डी जनेरियो एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पाकिस्तान खेल जगत को शर्मिंदा कर दिया है. बताया जा रहा है कि जब विमान में ईंधन भरा जा रहा था, उस समय सईद को सिगरेट पीते हुए पाया गया. सुरक्षा नियमों के इस गंभीर उल्लंघन के कारण उन्हें और उनके साथ मौजूद एक अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी को दुबई जाने वाली उस फ्लाइट में दोबारा चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई.

You Might Be Interested In

विमान से उतारे जाने पर दी सफाई 

अंजुम सईद, जो इस दौरे पर सीनियर टीम के मैनेजर के रूप में गए थे, बाद में एक अलग फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचे. उन्होंने अपनी सफाई में दावा किया है कि दुबई में कुछ निजी काम होने की वजह से वह टीम के साथ वापस नहीं आ सके थे. हालांकि, अधिकारियों ने उनके इस दावे को संदिग्ध माना है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला तब और बिगड़ गया जब एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें टोकने की कोशिश की, जिस पर सईद और उस खिलाड़ी ने कथित तौर पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी. इस व्यवहार के बाद ही अधिकारियों ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों को विमान से नीचे उतार दिया.

पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सख्त कार्रवाई

इस मामले ने अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) का ध्यान खींचा है. बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इस घटना की स्वतंत्र जांच करने के लिए औपचारिक रूप से कहा है. अधिकारी का कहना है कि हालांकि उनके पास शुरुआती जानकारी आ चुकी है, लेकिन फेडरेशन को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि द्वारा नियमों की ऐसी अनदेखी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि पर बुरा असर डालती है.

You Might Be Interested In

दिग्गज खिलाड़ी के करियर पर दाग

अंजुम सईद पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम रहे हैं, जिन्होंने 1992 के ओलंपिक और 1994 के विश्व कप व चैंपियंस ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इतने वरिष्ठ पद और अनुभव के बावजूद उनकी इस हरकत ने खेल जगत को हैरान कर दिया है. इस विवाद ने प्रो लीग में पाकिस्तान के पहले से ही फीके प्रदर्शन पर एक और बड़ा ग्रहण लगा दिया है, जहाँ टीम को मैदान के अंदर भी कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा था.

You Might Be Interested In
Tags: Anjum saeedHockeypakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!
शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!
शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!
शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!