14 अगस्त के दिन पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे इमरान खान के लोग? PTI कार्यकर्ताओं के सामने नाक रगड़ने लगे शहबाज मुनीर ! किया ये आग्रह

Pakistan: किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा अवसर होता है जब वह अपनी एकता और गौरव को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। वहीं पाकिस्तान में माहौल कुछ और है। बता दें पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन इस साल पाकिस्तान में 14 अगस्त के समारोह पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की छाया मंडरा रही है।

क्यों हो रहा है प्रर्दशन

पाकिस्तान का शहबाज सरकार सेना के बढ़ते प्रभाव, भष्टाचार, आतंकवाद और चल रहे नागरिक एवं मानवाधिकार मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस तवान के बीच सरकार ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह के माध्यम से पीटीआई समर्थकों से 13, 15 या 16 अगस्त को अपना विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। लेकिन राष्ट्रीय समारोहों के लिए 14 अगस्त को इसे ना करने का आग्रह किया है।

सनाउल्लाह ने क्या कहा ?

पाकिस्तान के जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सनाउल्लाह ने पीटीआई के समर्थकों से इस विरोध प्रर्दशन को स्वतंत्रता दिवस पर ना करना का आग्रह करते हुए कहा कि ‘ स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के लिए एक साथ जश्न मनाने का दिन होना चाहिए, न कि राजनीतिक टकराव का दिन।”

किसने दिया था प्रदर्शन आमंत्रण

बता दें इस विरोध प्रदर्शन आमंत्रण पीटीआई संस्थापक इमरान खान के एक्स अकाउंट पर 6 अगस्त को किए गए एक पोस्ट में किया गया था। इस पोस्ट में समर्थकों से चल रहे उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने का आग्रह किया गया था। यह पोस्ट 5 अगस्त को पीटीआई द्वारा किए गए एक असफल विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ था। जिसे जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में पाकिस्तान में “शोषण दिवस” के रूप में मनाया गया था।

जेल में इमरान खान के 2 साल पूरे

जियो न्यूज़ के अनुसार 5 अगस्त को खान ने जेल में दो साल पूरे कर लिए। वहीं 5 अगस्त 2025 को पीटीआई को देश भर कार्रवाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार किया। जियो न्यूज़ ने बताया कि पीटीआई ने दावा किया है कि इस दौरान खासकर लाहौर में 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

सात PTI सदस्यों को किया गया गिरफ्तार

रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) के बाहर जहाँ खान कैद हैं यहां भी गिरफ्तारियाँ की गईं। वहीं प्रदर्शनों को रोकने के लिए 4,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा पंजाब विधानसभा के सात पीटीआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पीटीआई के केंद्रीय मीडिया सेल ने इस बात कि पुष्टि की है कि उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन 14 अगस्त इसके लिए सही दिन नहीं है। क्योंकि ये राष्ट्रीय समारोह का दिन है। उन्होंने 5 अगस्त के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि पीटीआई द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन के ऐलान के बाद भी यह साकार नहीं हो सका।