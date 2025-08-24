Home > विदेश > दूसरे देशों से मिली भीख पर चल रहा PAK, इस देश के छात्रों को देगा स्कॉलरशिप…नॉलेज कॉरिडोर की भी हुई शुरूआत

Pakistan–Bangladesh Ties: यूनुस सरकार और पाकिस्तान मिलकर नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान की अपनी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, वह अब बांग्लादेश के छात्रों को शिक्षा देने की बात कर रहा है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 24, 2025 20:56:13 IST

Pakistan–Bangladesh Ties: हिंसक आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद देश की कमान मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के हाथ में है। यूनुस के आने के बाद से ही बांग्लादेश को साथ भारत के रिश्ते खराब हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेजी से नए रिश्ते बन रहे हैं, जोकि नई दिल्ली के लिए टेंशन की बात है। 

इसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे। खबरों के मुताबिक, यूनुस सरकार और पाकिस्तान मिलकर नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान की अपनी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, वह अब बांग्लादेश के छात्रों को शिक्षा देने की बात कर रहा है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर

दोनों देशों के बीच रिश्ता और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान-बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर की शुरूआत हुई है। इसमें शिक्षा और बिजनेस के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात सामने आई है। पाक विदेश मंत्री की तरफ से एक्स पर ये जानकारी दी गई है। 

बांग्लादेशी छात्रों को पाक देगा स्कॉलरशिप

इस परियोजना के तहत, अगले पाँच वर्षों के दौरान बांग्लादेशी छात्रों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, एक-चौथाई स्कॉलरशिप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े छात्रों को दी जाएँगी। इसके अलावा, अगले पाँच वर्षों के दौरान 100 बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है।

इस परियोजना पर इशाक डार ने कहा, ‘पाकिस्तान तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत बांग्लादेशी छात्रों को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या 5 से बढ़ाकर 25 करने का भी निर्णय लिया गया है।’ पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार (22 अगस्त 2025) को कहा कि इन बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए मुफ़्त वीज़ा प्रवेश, दोनों देशों की विदेश सेवा अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं। अब हैरानी की बात यह है कि हर समय कटोरा लेकर भीख माँगने वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कर रहा है।

