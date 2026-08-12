Imran Khan Death Claim: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हुई मौत? सीनियर पत्रकार ने किया दावा

Imran Khan Death Claim: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत हो गई है. इसको लेकर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वजाहत एस. खान ने दावा किया है. जिसको लेकर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत हो गई है.

उन्होंने यह दावा पाकिस्तानी सरकार और सेना के सूत्रों के आधार पर किया है. उनका कहना है कि खान की मौत हिरासत में हुई है और इसी वजह से उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है. हालांकि, इमरान खान की मौजूदा स्थिति को लेकर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

जेल में बंद थे इमरान खान

73 वर्षीय क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं. वह 2023 से पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बार-बार आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें परिवार के सदस्यों और पार्टी सहयोगियों से मिलने से रोका है और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं (जिसमें आंखों की बीमारी भी शामिल है) के लिए उचित इलाज नहीं कराया है.

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इमरान की पार्टी ने किया प्रदर्शन

मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इमरान खान की सेहत और उनके लंबित मामलों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा नेताओं को यह भरोसा दिलाए जाने के बाद कि मामलों की सुनवाई अगले हफ्ते तय की जाएगी, पार्टी ने विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया. पार्टी ने खान के मामलों की जल्द सुनवाई और उन्हें परिवार के सदस्यों व निजी डॉक्टरों से मिलने की इजाजत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया था.

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